USD/CHF: Franco estável à medida que a inflação suíça aumenta, próximos dados do NFP dos EUA

O USD/CHF manteve-se bastante bem na sexta-feira, após os últimos dados de inflação suíça e os fortes lucros do UBS. Ele estava sendo negociado a 0,8835, alguns pontos acima da mínima desta semana de 0,8746.

Dados de inflação na Suíça e nos EUA

A taxa de câmbio USD/CHF subiu após uma série de dados económicos dos Estados Unidos. Na terça-feira, dados revelaram que a confiança do consumidor do país caiu para 106 em Agosto, depois de ter aumentado nos últimos dois meses consecutivos.

Dados adicionais revelaram que a economia do país cresceu apenas 2,1% no segundo trimestre, após uma expansão de 2,0% no primeiro trimestre. Embora este seja um bom número, foi inferior à primeira estimativa de 2,4%.

Outro relatório revelou que o défice comercial dos EUA aumentou para mais de 90 mil milhões de dólares em Julho. E, segundo a ADP, o sector privado criou apenas 177 mil empregos em Agosto.

Na quinta-feira, dados mostraram que as despesas de consumo pessoal (PCE) do país aumentaram 3,3%. Este é um número importante, uma vez que o PCE é o medidor de inflação mais importante do Federal Reserve.

https://www.youtube.com/watch?v=hIfvjAh-_Uk&pp=ygUMVVNBIHBjZSBjbmJj

Os próximos dados importantes a serem observados serão as últimas folhas de pagamento não agrícolas dos EUA dados (NFP). Economistas consultados pela Reuters esperam que o número mostre que a taxa de desemprego permaneceu em 3,5%, à medida que a economia criou mais de 170 mil empregos.

O preço USD/CHF também reagiu aos últimos dados de inflação suíça. De acordo com a agência de estatísticas, a inflação global subiu para 0,2% em agosto, levando a um aumento de 1,6% em termos homólogos. Estes dados significam que o Banco Nacional Suíço (SNB) provavelmente aumentará as taxas novamente este mês.

A outra notícia importante foram os lucros de grande sucesso do UBS, o maior banco da Suíça. O lucro do banco ultrapassou os 29 mil milhões de dólares, ajudado pela aquisição do Credit Suisse.

Análise técnica USD/CHF

O preço USD/CHF tem apresentado uma tendência ascendente lenta desde a primeira semana de agosto. Neste período, o par formou um canal ascendente mostrado em preto. Moveu-se ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 períodos e está ligeiramente abaixo do nível de retração de 50%.

Portanto, a perspectiva para o preço do USD em relação ao CHF é otimista, com o próximo nível a observar sendo 0,8875, o ponto mais alto em 25 de agosto. O stop loss desta negociação será em 0,8750.

