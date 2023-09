USD/IDR: Perspectiva otimista com a inflação na Indonésia caindo novamente

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/IDR permaneceu em fase de consolidação na sexta-feira, com os investidores reagindo aos últimos dados de inflação e PMI da Indonésia. O par foi negociado em 15.249, alguns pontos abaixo da máxima de agosto de 15.359.

Inflação na Indonésia cai novamente

A taxa do dólar em relação à rupia reagiu aos dados económicos encorajadores da Indonésia. Um relatório da agência de estatísticas do país mostrou que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu de 0,21% em Julho para -0,02% em Agosto.

Numa base anual, o IPC global subiu de 3,08% para 3,27%. Economistas consultados pela Reuters esperavam que o número chegasse a 3,33%. Excluindo a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia, a inflação da Indonésia caiu de 2,43% para 2,18%.

Estes números significam que as ações dos bancos centrais indonésios estão a funcionar. Tal como outros bancos centrais, realizou vários aumentos de taxas nos últimos meses.

Portanto, os analistas acreditam que o banco central continuará a pausar as taxas durante o resto do ano. Alguns economistas veem o banco reduzindo as taxas nas próximas reuniões.

A taxa de câmbio USD/IDR também reagiu aos dados positivos do PMI industrial. De acordo com o Nikkei, o PMI industrial da Indonésia subiu de 53,3 em julho para 53,9 em agosto. Uma leitura do PMI igual ou superior a 50 é normalmente um sinal positivo de que o sector está em expansão.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador chave para a taxa de câmbio USD/IDR serão os próximos dados do NFP dos EUA, sobre os quais escrevi aqui. Espera-se que estes números mostrem que o mercado de trabalho dos EUA abrandou em Agosto, à medida que a economia criou 170 mil empregos. Os analistas acreditam que a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 3,5%.

Os dados do NFP chegarão um dia depois de os EUA publicarem despesas de consumo pessoais estáveis (PCE). O relatório revelou que a inflação do país continua teimosamente elevada.

Previsão USD/IDR

A taxa de câmbio USD/IDR tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Formou um canal ascendente, mostrado em preto. O par está entre este canal e ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 dias.

Está também alguns pontos acima do nível de suporte crucial de 15.217, o ponto mais alto em 11 de junho. Portanto, a perspectiva para o par é de alta, com o próximo nível a observar sendo 15.400.

