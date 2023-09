Análise USD/TRY: perspectivas para a lira à medida que a inflação turca dispara

A taxa de câmbio USD/TRY retomou a tendência de alta, à medida que as preocupações com a inflação turca continuaram. O par saltou para 27 na segunda-feira, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de 27,32.

A inflação turca disparou em agosto

A inflação ao consumidor e ao produtor continuou a subir mesmo com o Banco Central da República da Turquia (CBRT) a aumentar as taxas. De acordo com a agência de estatísticas, o IPC global aumentou 9,09% em agosto, superior à estimativa mediana de 7,0%.

Esta inflação traduziu-se num aumento homólogo de 58,94%, o nível mais elevado em meses. Foi um aumento maior que a estimativa mediana de 55,90% e os 47,83% de julho.

Dados adicionais revelaram que o núcleo do IPC, que exclui a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia, saltou de 56,1% em Julho para 64,8% em Agosto.

O índice de preços no produtor (IPP) também continuou a subir, sinalizando que as empresas turcas estão em dificuldades. O PPI aumentou 5,89% em termos mensais, levando a um aumento anual de 49,41%.

Estas medidas significam que as ações do CBRT não estão a funcionar para reduzir a inflação e a situação poderá piorar à medida que os preços do petróleo bruto aumentarem. O banco decidiu aumentar as taxas de juros para 25%, o nível mais alto em anos. A maioria dos analistas esperava que o banco subisse para 20%, como escreviaqui .

A economia turca está a atravessar grandes obstáculos à medida que sectores-chave como a indústria transformadora abrandam. Estes sectores estão a ser compensados pela indústria do turismo, que está em franca expansão.

Os números mais recentes mostram que a economia turca cresceu 3,8% no segundo trimestre. Expandiu 3,5% na base anual. Os analistas esperam que desacelere ainda mais, uma vez que estes ganhos foram ajudados por medidas de estímulo pré-eleitorais, como cortes de impostos e taxas de juro.

Previsão USD/TRY

A taxa de câmbio entre USD e lira turca tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas décadas. Esta manifestação aconteceu por causa das ações do presidente Erdogan e da CBRT.

No gráfico diário, o par está pairando ligeiramente abaixo da máxima acumulada no ano de 27,32. Ele permanece acima de todas as médias móveis, enquanto o Awesome Oscillator se moveu abaixo do nível neutro.

Portanto, a perspectiva para a taxa de câmbio USD/TRY é otimista, com a próxima meta sendo 27,32. Uma quebra acima desse nível fará com que o par suba para o nível psicológico de 28.

