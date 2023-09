Carteira vinculada à FTX transfere criptografia no valor de US$ 10 milhões em meio a processos de falência em andamento

Uma carteira vinculada à falida exchange de criptomoedas FTX chamou a atenção no mundo criptográfico com uma transferência de ativos no valor de US$ 10 milhões de Solana para a rede Ethereum. Os participantes do mercado confiam nos sinais de desenvolvimento de despejos de tokens iminentes antes da audiência de falência da bolsa.

JUST IN: Since August 31, a wallet associated with FTX has sent around $10 million in tokens related to projects on the Solana ecosystem through the Wormhole bridge to another FTX wallet, according to Arkham Intelligence. — unusual_whales (@unusual_whales) September 3, 2023

A carteira Solana da FTX transferiu tokens digitais desde 31 de agosto. Os analistas especulam as razões por trás das transações massivas, considerando a tendência da bolsa de usar indevidamente os fundos dos clientes. Entretanto, os intervenientes no mercado temem potenciais vendas de activos que possam catalisar o Medo, a Dúvida e a Incerteza (FUD).

A carteira transferiu Ether no valor de US$ 6,23 milhões para outra carteira vinculada à FTX através da ponte Wormhole. Outras transferências incluíram o FTT da exchange de US$ 1,2 milhão, US$ 1,8 milhão em Uniswap, US$ 1,3 milhão em HXRO, Sushiswap no valor de US$ 550.000 e Frontier Tokens no valor de US$ 260.000.

Além disso, o documento descreve diretrizes para a venda de criptomoedas selecionadas, como Bitcoin e Ethereum, categorizando os principais ativos digitais como tokens “insiders”. A proposta sugere um período de aviso prévio de 10 dias antes da venda de quaisquer activos para garantir a transparência e limitar os efeitos de flutuações repentinas do mercado,

Além disso, os devedores da FTX planejam usar Bitcoin e Ethereum para proteger suas participações contra a volatilidade dos preços.

Galaxy Digital gerenciará ativos criptográficos recuperados da FTX

"FTX enlists Mike Novogratz's Galaxy Digital for crypto token sales."📢🚨

Can they regain trust? — NEOS (@the_oldhawk) August 25, 2023

De acordo com as atualizações do invezz.com, a FTX revelou planos de nomear Mike Novogratz, da Galaxy Digital, para gerenciar seus ativos de criptomoeda recuperados. A estratégia permitirá que o patrimônio da FTX venda tokens no valor de até US$ 100 milhões todas as semanas.

Embora o limite possa aumentar para US$ 200, as restrições visam reduzir o efeito das vendas de ativos à medida que a bolsa compensa seus credores. Notavelmente, a FTX revelou que recuperou cerca de US$ 7,3 bilhões em ativos líquidos durante a audiência de 12 de abril.

O último pedido de falência da FTX recebeu atenção significativa no setor de tokens digitais. O plano da plataforma de trabalhar com a Galaxy Digital como gestora de ativos surge no momento em que ela explora os meandros de sua turbulência monetária.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.