USD/MXN: Padrões gráficos apontam para maior recuo do peso mexicano

O peso mexicano recuou ligeiramente nos últimos dias, à medida que a recente recuperação tomava fôlego. A taxa de câmbio USD/MXN foi negociada a 17,14 na segunda-feira, alguns pontos acima da mínima da semana passada de 16,65. Este preço está ~22% abaixo do nível mais alto em 2022.

Peso mexicano x dólar americano

O peso mexicano tem sido uma das moedas com melhor desempenho este ano. Subiu mais de 15% em relação ao dólar americano, uma vez que os investidores permanecem optimistas em relação à economia mexicana.

O México está a beneficiar dos preços relativamente elevados do petróleo bruto. O Brent saltou para US$ 87 na segunda-feira, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) está sendo negociado a US$ 84. Alguns analistas acreditam que o petróleo poderá atingir os 100 dólares.

Mais importante ainda, a economia mexicana está a recuperar devido à sua proximidade com os Estados Unidos. Muitas empresas americanas estão transferindo suas operações da China para o México.

Outros estão aproveitando o USMCA para se mudarem dos EUA para o México. Por exemplo, a Stellantis, um dos maiores fabricantes de automóveis dos EUA, alertou que poderá transferir a maior parte das suas operações para o México se não conseguir chegar a um acordo com os sindicatos.

Dados recentes mostram que o México ultrapassou a China e se tornou o maior parceiro comercial dos EUA. Esta tendência continuará à medida que as empresas diminuem o risco da China, uma vez que o desafio taiwanês permanece.

Um relatório publicado na segunda-feira mostrou que os investimentos fixos brutos do país aumentaram 3,10% em junho. Isto traduziu-se num aumento homólogo de 28,80%.

Portanto, há duas razões principais pelas quais o par USD/MXN subiu nos últimos dias. Primeiro, os dados do México revelaram que a economia cresceu a um ritmo mais lento do que o esperado no segundo trimestre. Cresceu 0,8% em relação ao trimestre anterior.

O USD/MXN também subiu devido à força do dólar americano. O índice do dólar subiu de menos de US$ 100 para US$ 104, sinalizando que há demanda pela moeda.

Análise técnica USD/MXN

O par USD/MXN tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Mais recentemente, porém, o par formou um padrão de fundo duplo em 16,6415. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos sinais mais otimistas.

Antes da formação do fundo duplo, o par criou um padrão de cunha descendente, que é outro sinal de uma reversão de alta. Também está consolidando nas médias móveis de 25 e 50 períodos.

Portanto, o par provavelmente terá um rompimento de alta nos próximos dias. Se isso acontecer, o próximo nível chave a ser observado será 18.

