O petróleo está hoje a aproximar-se dos 88 dólares por barril, depois de a Arábia Saudita ter anunciado planos para prolongar o seu corte voluntário de produção até ao final deste ano.

Como jogar o espaço energético neste ambiente

O Reino continuará a produzir menos 1,0 milhão de barris por dia de petróleo nos próximos três meses, de acordo com a Agência de Imprensa Saudita.

Isto soma-se aos 1,66 milhões de barris por dia de cortes voluntários que alguns dos outros membros da OPEP planeiam manter até ao início de 2025. Explicando como desempenhar o espaço energético neste ambiente, Rob Thummel da Tortoise Ecofin disse hoje:

Vemos a energia como um setor essencial. Concentramo-nos em empresas que beneficiam do aumento da procura impulsionado pelo crescimento do PIB – como empresas de infraestruturas energéticas.

Ele está particularmente otimista em relação às empresas de infraestrutura energética, já que muitas delas também pagam um sólido rendimento de dividendos.

Petróleo vs gás natural: Rob Thummel escolhe um lado

Note-se que a Rússia exportará menos 300 mil barris de petróleo em Setembro. Na terça-feira, o seu vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, também disse que as exportações permanecerão voluntariamente reduzidas nessa proporção nos restantes três meses deste ano.

Ainda assim, Thummel do Tortoise preferiu o gás natural ao petróleo para investimento esta manhã no “ Squawk on the Street ” da CNBC:

Mudamos para nos concentrar mais no gás natural. Ninguém fala sobre o pico da demanda por gás natural e não falará por muito tempo. Está descarbonizando [e] o potencial de crescimento daqui para frente é tremendo.

A gigante petrolífera chinesa Sinopec disse recentemente que a procura interna de gasolina já atingiu o seu pico. UNG – o Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos está atualmente em queda de cerca de 50% em relação ao seu máximo acumulado no ano.

