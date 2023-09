Cabeça e ombros invertidos do USD/ZAR apontam para mais fraqueza do rand

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/ZAR subiu para o nível mais alto desde 15 de agosto, mesmo após os fortes dados do PIB da África do Sul. O par disparou para uma máxima de 19,27, ~4% acima do nível mais baixo de agosto.

Dados do PIB da África do Sul

Copy link to section

A economia sul-africana expandiu-se a um ritmo mais rápido do que o esperado no segundo trimestre. Segundo a agência de estatísticas do país, a economia cresceu 0,6% em relação ao primeiro trimestre.

Este crescimento traduziu-se numa recuperação homóloga de 1,6%, superior à estimativa mediana de 1,1%. A economia cresceu 0,2% no primeiro trimestre deste ano.

Estes números surgem após uma série de outros dados económicos positivos da África do Sul. O número mais importante foi o último valor da inflação ao consumidor. O principal índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para o mínimo de dois anos de 4,7%, ante os 5,4% anteriores. Essa inflação estava dentro da meta do SARB entre 3% e 6%.

Outro relatório positivo foi divulgado na semana passada, quando dados do Standard Bank mostraram que o PMI industrial saltou de 48,2 em julho para 51 em agosto. Uma leitura do PMI igual ou superior a 50 é um sinal de que o setor está indo bem.

Portanto, existe a probabilidade de o banco central da África do Sul suspender as taxas de juro nos próximos meses. O banco decidiu aumentar as taxas de juros para 8,25% em agosto.

Numa declaração recente, o FMI afirmou que o país continuará a recuperar se resolver o seu sector energético em dificuldades. Prevê a economia a crescer entre 2,5% e 3% este ano, depois de uma expansão de 1,6% em 2022. O primeiro vice-diretor-gerente do fundo disse que a África do Sul:

“está preparado para uma descolagem de crescimento se forem implementadas reformas que enfrentem os obstáculos estruturais de forma resoluta e corajosa.”

Análise técnica USD/ZAR

Copy link to section

Save

Gráfico USD/ZAR por TradingView

O gráfico de 4 horas mostra que a taxa de câmbio de USD para ZAR teve um forte rompimento de alta. Subiu para um máximo de 19,27 na terça-feira, o nível mais alto em 15 de agosto. Agora recuou para 19,14, o nível mais alto em 17 de julho.

O par USD/ZAR movimentou-se acima das médias móveis de 25 e 50 períodos. Também está ligeiramente acima do nível de retração de Fibonacci de 61,8%.

Mais importante ainda, o dólar em relação ao rand formou um padrão invertido de cabeça e ombros. Portanto, há uma probabilidade de que o par continue subindo, já que os compradores visam a resistência chave em 20.

Save