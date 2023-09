DeFi TVL da blockchain base dispara ao ultrapassar Cardano e Cronos

Base, a nova rede de camada 2 da Coinbase, está ganhando força entre os desenvolvedores, mesmo enquanto a indústria de criptografia enfrenta grandes ventos contrários.

A rede atraiu muitos desenvolvedores, sendo Friends.tech o mais popular. A polêmica rede social continuou ganhando força, atraindo mais de um milhão de usuários.

Enquanto isso, a Base viu sua atividade no setor de finanças descentralizadas (DeFi) saltar. Dados compilados por DeFi Llama mostram que o valor total bloqueado (TVL) em seu ecossistema disparou para um máximo histórico de mais de US$ 464 milhões. Este aumento torna-o o décimo maior blockchain do mundo.

Mais notavelmente, o Base, que tem alguns meses, ultrapassou alguns blockchains bem conhecidos na indústria. Por exemplo, é maior que o Cronos da Crypto.com, que tem um TVL de US$ 374 milhões. Também é maior que Cardano, cujo token ADA já valeu mais de US$ 90 bilhões. Outros blockchains notáveis são Kava, Klaytn e Fantom.

A Base atraiu centenas de desenvolvedores na indústria DeFi. O maior dApp em seu ecossistema é o Aerodrome, um DEX com mais de US$ 170 milhões em ativos. Outros nomes notáveis em seu ecossistema são Beefy, Compound, Overnight Finance e Stargate. Pesos pesados do DeFi como Curve e Uniswap também foram implantados no Base.

Ainda assim, é demasiado cedo para prever se a Base terá sucesso a longo prazo. No passado, vimos muitas redes ganharem popularidade e depois perderem força com o tempo.

Por exemplo, no seu auge, a Cronos teve um TVL de mais de 4 mil milhões de dólares, à medida que a Tectonic e a MM Finance ganhavam quota de mercado. Da mesma forma, Algorand foi um dos principais players no DeFi, ajudado pela popularidade do AlgoFi, que fechou recentemente.

