Kansas City Chiefs – o atual campeão do Super Bowl está pronto para enfrentar o Detroit Lions no início da temporada da NFL, em 8 de setembro.

E associado a isso está uma grande oportunidade de negociação, de acordo com o Bank of America.

Bank of America vê alta nas ações de apostas esportivas

A empresa disse a seus clientes em nota recente que as ações de apostas esportivas normalmente começam a subir alguns dias antes da temporada da NFL.

Ações de empresas de jogos online têm histórico de valorização antes e no início da temporada da NFL, embora isso ocorra com menos frequência depois disso.

Nesse sentido, analistas do Bank of America estão convencidos de que empresas como DraftKings, MGM e Caesars provavelmente se beneficiarão nos próximos dias, à medida que os fãs de futebol americano fazem suas apostas em suas equipes favoritas e impulsionam as apostas esportivas online, que já foram legalizadas em diversos estados.

Mas quem pode dizer que serão apenas as ações que se beneficiarão da NFL. Plataformas introduzidas recentemente como Chancer.com, que estão no centro das apostas esportivas e dos jogos online, podem ter tantas oportunidades de se beneficiar quanto as ações.

Chancer é uma plataforma confiável para apostas sociais

O Chancer é um projeto baseado em blockchain que oferece uma abordagem empolgante para as apostas online, com o que eles chamam de “apostas sociais”.

A ideia é permitir que os usuários façam com que seus amigos, familiares ou quem quiserem participem de um mercado de apostas que eles próprios criam – e não precisa necessariamente ser na NFL. Você está interessado em apostar nas próximas eleições? Claro. Um evento local? Por que não! Você é responsável por saber em que deseja apostar, na verdade.

Porém, se for um evento esportivo, o Chancer também integra transmissão ao vivo em sua plataforma.

Portanto, esta foi uma introdução ao Chancer.com principalmente para jogadores. No entanto, o projeto também é igualmente fascinante para investidores, pois é impulsionado por um token nativo do Chancer que determina seu valor com base na oferta e na demanda.

No momento, ele está em pré-venda e está avaliado em US$ 0,011. Saiba mais sobre $CHANCER aqui.

O token Chancer pode capitalizar o rápido crescimento das apostas online

Chancer já arrecadou mais de US$ 1,7 milhão vendendo seu token BSC0, o que sinaliza uma forte demanda. Assim que a pré-venda em andamento terminar, $CHANCER será listado em exchanges de criptomoedas, o que tende a ser um catalisador para a valorização dos preços.

O token nativo homônimo pode ser ainda mais atraente como investimento, considerando que é uma aposta em apostas online e jogos digitais – um mercado que deverá ver uma CAGR (taxa composta de crescimento anual) de 10% no futuro.

Também é digno de nota aqui que se estima que o mercado de criptografia triplique em termos de valor de transação nos próximos cinco anos. Esse também é um crescimento rápido que o $CHANCER pode aproveitar, considerando que é uma criptomoeda em sua essência.

Detalhes sobre como comprar o token Chancer estão disponíveis em seu site.

Os ventos favoráveis da criptografia também podem ser favoráveis para o $CHANCER

Por último, $CHANCER pode acabar capitalizando os muitos ventos favoráveis atribuídos ao espaço criptográfico.

Por exemplo, uma juíza dos EUA decidiu recentemente a favor da Grayscale no seu processo contra a Securities & Exchange Commission sobre um ETF Bitcoin.

Esse é um avanço significativo no que diz respeito ao lançamento do referido fundo negociado em bolsa – o que é significativo porque muitos especialistas acreditam que resultará em um aumento significativo na demanda por criptografia e, portanto, desbloqueará vantagens materiais no BTC.

Sendo um termômetro, o espaço das criptomoedas tende a se mover em conjunto com o Bitcoin. Se ele se recuperou com o lançamento de um ETF Bitcoin – talvez o mesmo aconteça com as outras criptomoedas, incluindo o token Chancer.

Depois, é claro, há o Federal Reserve que provavelmente já fez ou pelo menos está prestes a terminar o aumento das taxas. Assim que mudar para uma política monetária branda, os ativos de risco, como criptomoedas em geral ou talvez $CHANCER em específico, poderão se beneficiar.

Visite o site do Chancer aqui para explorar mais a plataforma, sua pré-venda e como investir nela.

