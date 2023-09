O preço do Multichain (MULTI) subiu 53% em um dia: é por isso que está subindo

O preço da multichain disparou para mais de US$ 2,3 em 4 de setembro, resultando em um aumento de 7.500% no volume de negociação do token um dia depois. O aumento de preços do MULTI em 4 de setembro pegou a maioria dos traders de criptografia de surpresa, fazendo com que a maioria investisse prontamente na criptografia por medo de perder (FOMO), que é a razão mais provável pela qual o volume de negociação aumentou repentinamente.

Embora o preço tenha retraído da alta de ontem para negociação em torno de US$ 1,5, a maioria dos participantes do mercado ainda está perguntando por que o preço do token Multichain subiu repentinamente em 4 de setembro. Bem, abaixo está uma explicação detalhada do que causou o MULTI preço subir.

Por que o preço do Multichain subiu?

O atual aumento de preços do Multichain (MULTI) é provavelmente atribuído ao recente anúncio da desenvolvedora de jogos sul-coreana Netmarble, que anunciou na última sexta-feira que sua filial de blockchain, MARBLEX, atualizou seu serviço multichain Warp.

O Warp do MARBLEX é um serviço de ponte que permite aos usuários trocar entre o token nativo do MARBLEX, MARBLEX (MBX), e o token de ponte, MBXL, enquanto permite que os tokens MBX se movam através de redes blockchain.

A atualização recente do Warp permite que os usuários da Cadeia BNB acessem serviços, incluindo jogos e NFTs dentro do ecossistema MBX. Espera-se que isso atraia um influxo de usuários da Cadeia BNB, visto que a MARBLEX firmou uma parceria estratégica com a rede BNB Chain em fevereiro para expandir seu ecossistema multichain.

O desenvolvimento recente é uma boa notícia para os usuários do Multichain e detentores de MULTI, especialmente porque ocorre dois meses após a notícia da prisão do CEO da Multichain, Zhao Jun, pela polícia chinesa, deixando o projeto em crise, que foi a razão por trás dos dois meses de queda no preço do MULTI..

Multichain, anteriormente conhecido como Anyswap, evoluiu de um mero protocolo descentralizado de swap entre cadeias com negociação DEX e recompensas de mineração de liquidez para incluir interações entre cadeias.

Próximos eventos MARBLEX

MARBLEX está realizando eventos especiais no valor total de US$ 240.000 para comemorar a nova atualização Warp. Eles incluem uma oferta de pools de liquidez em duas formas (pares USDT-MBX e pares BNB-MBX) na bolsa descentralizada PancakeSwap.

MARBLEX também planeja recompensar os usuários que usam MBX por apostar em Syrup Pools dentro do PancakeSwap.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.