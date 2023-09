O mercado cripto encontrou uma posição firme após a queda assustadora no final da semana passada. Até o momento, o mercado global de criptografia subiu 0,11% nas últimas 24 horas. Vulcan Forged PYR (PYR), Adventure Gold (AGLD) e Fetch.ai (FET) estão entre as criptomoedas mais populares da atualidade, à medida que Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) ficam verdes.

O mercado de criptomoedas tem oscilado desde a vitória da Grayscale no caso do ETF de Bitcoin à vista contra a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) em 29 de agosto. No entanto, enquanto o mercado de criptomoedas luta para encontrar uma base sólida, uma nova moeda meme alimentada por inteligência artificial (IA) chamada Shiba Memu está causando agitação dentro do mercado de criptomoedas enquanto busca destronar os reis do meme como Shiba Inu e Dogecoin. Shiba Memu está atualmente em fase de pré-venda e os investidores estão se dirigindo para participar desse projeto de meme em alta.

O impacto da vitória da Grayscale na criptografia

Copy link to section

O Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia dos EUA decidiu que a SEC errou ao descartar um pedido da gestora de ativos criptográficos Grayscale Investments que buscava listar um ETF que rastreia o preço do BTC.

O caso foi acompanhado de perto por grandes empresas de gestão de ativos e criptomoedas que há anos tentam fazer com que a SEC aprove ETFs de Bitcoin à vista. Embora empresas como a Grayscale Investments acreditem que os ETFs exporiam os investidores ao Bitcoin sem a necessidade de possuir moedas BTC reais, a SEC teme que os ETFs de Bitcoin à vista sejam vulneráveis à manipulação.

A Grayscale e a SEC agora têm 45 dias para recorrer da decisão, caso o façam, o processo seria revisado por um painel en banc ou iria para a Suprema Corte dos Estados Unidos. No entanto, a SEC ainda não tomou medidas que indiquem que eles pretendem recorrer do caso até o momento.

JP Morgan afirmou no fim de semana que a SEC poderia ser obrigada a aprovar vários ETFs de Bitcoin à vista após o caso da Grayscale. Várias empresas, incluindo BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Bitwise e Invesco, entraram com pedidos para listar ETFs de BTC na Nasdaq ou na CBOE Global Markets. A maioria dessas empresas optou por trabalhar com a Coinbase para monitorar a negociação do mercado subjacente de Bitcoin, após a rejeição dos primeiros pedidos pela SEC.

Após a decisão de terça-feira, todo o mercado de criptomoedas decolou e o preço do Bitcoin chegou a ultrapassar os US$ 28.000. No entanto, o mercado despencou quando a Bitwise retirou sua solicitação de ETFs de Ethereum e Bitcoin na sexta-feira. No entanto, o mercado voltou a se recuperar e agora está em alta novamente, e todos estão de olho na SEC, pois a maioria prevê que ela possa aprovar em breve as solicitações de ETFs de criptomoedas; algo que poderia impulsionar todo o mercado de criptomoedas em um ciclo de alta frenética.

Previsão de preços Adventure Gold e Vulcan Forged

Copy link to section

Adventure Gold, Vulcan Forged PYR e Fetch.ai (FET) estão entre as criptomoedas mais populares da atualidade. As três criptomoedas registraram ganhos de preços significativos nos últimos sete dias e não foram afetadas pela queda de preços de sexta-feira.

Além de Fetch.AI, que é uma criptomoeda alimentada por inteligência artificial (IA), as outras duas (Adventure Gold e Vulcan Forged) são criptomoedas alimentadas por NFT.

Save

Vendo que o preço do Vulcan Forged rompeu o nível de resistência em US$ 3,9741, todos os olhos estão voltados para o próximo nível de resistência em US$ 4,4999, que os investidores acreditam que poderá ser atingido muito em breve, especialmente se o candle de hoje fechar acima de R1.

Save

Embora o Adventure Gold ainda esteja sendo negociado a um preço mais alto do que abriu em 3 de setembro, os traders devem ser cautelosos, pois o candlestick de hoje é de baixa e poderia possivelmente eliminar os ganhos de ontem. Se o candlestick fechar acima do ponto de pivô em $0,6159, existe a probabilidade de a criptomoeda ter outra chance de atingir o nível de resistência em $0,6970. Por outro lado, se o nível do ponto de pivô (P) for rompido, os traders devem estar preparados para a moeda cair em direção ao suporte em $0,4538.

Save