Previsão USD/JPY: Iene japonês sinaliza enquanto a queda continua

A liquidação do iene japonês continuou esta semana, à medida que a recuperação do índice do dólar americano (DXY) ganhava força. A taxa de câmbio USD/JPY disparou para um máximo de 147,72, o nível mais elevado desde Novembro do ano passado. Da mesma forma, os pares GBP/JPY e EUR/JPY dispararam para 185 e 158, respectivamente.

Forte índice do dólar americano (DXY)

O iene japonês tem estado numa notável liquidação, mesmo depois de o Banco do Japão ter mudado de opinião há alguns meses. Como escrevemos aqui , o banco decidiu ajustar sua política de curva de rendimentos, o que empurrou o rendimento de 10 anos para 0,65%.

O principal catalisador para a recuperação do USD/JPY é a força do dólar. O índice do dólar americano, que acompanha a moeda em relação a uma cesta de moedas, disparou para US$ 104,5, o nível mais alto em mais de cinco meses.

Esta recuperação aconteceu devido ao aumento dos rendimentos nos Estados Unidos e à força da economia. A maioria dos investidores, incluindo estrangeiros, está agora a migrar para a segurança dos principais activos dos EUA, como as acções.

Há também uma transição geral para o dinheiro, uma vez que os fundos do mercado monetário dos EUA saltaram para mais de 5%. Como resultado, a oferta monetária está a cair à medida que a Reserva Federal intensifica as suas políticas de restritividade quantitativa (QT).

Não está claro se existe uma solução viável para a fraqueza do iene japonês. Numa situação ideal, o Banco do Japão (BoJ) responderia aumentando as taxas de juro. Embora a inflação esteja em nível elevado, os analistas acreditam que o banco não aumentará este ano.

O USD/JPY também subiu após os dados relativamente fracos dos gastos das famílias. Os números publicados na terça-feira revelaram que os gastos do consumidor caíram 2,7% em julho e 5% na comparação anual. As taxas de aumento em tal ambiente levarão a uma recuperação mais lenta.

Portanto, existe a probabilidade de o iene japonês continuar a cair nos próximos meses, à medida que os investidores se concentram nas ações do Fed e do BoJ.

Previsão USD/JPY

Gráfico USD/JPY por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio entre USD e JPY está em forte tendência de alta há algum tempo. O par conseguiu transformar o importante nível de resistência de 145 (máximo de 30 de junho) em suporte.

Além disso, o par USDJPY subiu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias. Também está ligeiramente abaixo do lado superior do canal ascendente mostrado em verde. O preço também está acima da nuvem Ichimoku enquanto o MACD se moveu acima do ponto neutro.

Portanto, o par provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam o próximo nível de resistência chave em 151,96 (máximo de 22 de outubro). O cenário alternativo é onde o par testará novamente o lado inferior do canal ascendente em 140.

