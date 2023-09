A taxa GBP/JPY está em risco apesar do rebaixamento do PIB do Japão

A taxa de câmbio da libra para o iene japonês (GBP / JPY) subiu na sexta-feira, após os últimos números do PIB do Japão. O par subiu para uma máxima de 184,11, um dia depois de ter recuado para uma mínima de 183,04.

Dados do PIB do Japão

Houve vários catalisadores importantes para a taxa de câmbio GBP/JPY esta semana. Em primeiro lugar, Andrew Bailey, presidente do Banco de Inglaterra (BoE) , expressou dúvidas sobre a necessidade de mais aumentos das taxas de juro no Reino Unido.

A sua declaração levou muitos investidores a prever que o banco deixará as taxas de juro inalteradas na reunião deste mês. O BoE está a considerar manter as taxas num nível elevado durante muito tempo, uma vez que novos aumentos poderiam punir a economia.

Em segundo lugar, o Reino Unido publicou outro conjunto de números fracos sobre habitação. Dados de Halifax mostraram que o índice de preços de imóveis (HPI) caiu 4,6% em agosto, a queda mais acentuada desde 2009. Um relatório separado da Nationwide revelou que os preços caíram 5,3% durante o mês.

Estes números significam que o ambiente de taxas de juro elevadas está a causar desafios significativos na sexta maior economia do mundo.

Terceiro, o Japão publicou números económicos mistos na sexta-feira. De acordo com a agência de estatísticas, a economia cresceu 1,2% no segundo trimestre, ante 0,8% no primeiro trimestre. Essa expansão foi menor do que a estimativa mediana de 1,5%.

A economia cresceu 4,8% em termos anuais durante o trimestre. Novamente, essa foi uma expansão menor do que a estimativa mediana de 6,0%. A procura externa por produtos japoneses aumentou 1,8%, enquanto a inflação elevada arrastou os gastos dos consumidores em 0,6%. As despesas de capital caíram 1,0%.

Do lado positivo, os empréstimos bancários no Japão aumentaram 3,1% em Agosto, depois de terem crescido 2,9% no mês anterior. A conta corrente do país saltou para 2,72 biliões em Julho, um grande aumento em relação aos 1,50 biliões do mês anterior.

Análise técnica GBP/JPY

A taxa de câmbio GBP/JPY tem caído nas últimas semanas. Formou uma linha de tendência descendente que conecta as oscilações mais altas em 22, 30 de agosto e 5 de setembro.

O par moveu-se ligeiramente abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos. Mais importante ainda, o par encontrou um forte suporte em 183,62, o ponto mais baixo em 25 de agosto e 1º de setembro.

Portanto, a perspectiva para o GBP/JPY é de baixa, com o próximo nível a observar será em 182. O stop loss desta negociação está no nível da média móvel de 50 períodos em 184,52.

