Análise do índice Nifty 50: as ações da Índia têm mais pistas de crescimento

O índice Nifty 50 continuou a recuperar à medida que os investidores continuavam a comprar ações indianas. O índice saltou para uma máxima de INR 19.772 na sexta-feira, mesmo com índices americanos como o Dow Jones e o Nasdaq 100 recuando por quatro dias consecutivos.

As ações indianas estão indo bem

Os índices Nifty e 50 e BSE Sensex tiveram um bom desempenho este ano, uma vez que os investidores continuam esperançosos em relação à economia indiana. A Nifty, que acompanha as 50 maiores empresas da Índia, saltou mais de 30% em relação ao nível mais baixo de 2022 e está pairando perto do nível mais alto já registrado.

O principal motor desta tendência é o facto de a Índia estar a emergir como uma das economias de mais rápido crescimento no mundo. A Índia já ultrapassou o Reino Unido e tornou-se a quinta maior economia, com um PIB superior a 3,38 mil milhões de dólares. E com a desaceleração da economia alemã , há uma probabilidade de que em breve se torne a 4ª.

Os dados económicos mais recentes mostraram que a economia da Índia cresceu 7,8% no segundo trimestre do ano. Em contraste, os EUA expandiram 2,1%, enquanto a economia europeia cresceu apenas 0,3%. A China expandiu 6,3% durante o trimestre.

A economia da Índia foi impulsionada pelos gastos do governo e do consumidor. O governo está a gastar pesadamente em grandes projectos de infra-estruturas, como estradas e caminhos-de-ferro. Todos esses investimentos estão beneficiando muitas empresas do país.

Portanto, existe a probabilidade de o Banco Central da Índia (RBI) não estar disposto a cortar as taxas de juro este ano. Além disso, o crescimento económico em curso está a acontecer numa altura em que a inflação – excepto a alimentar – está a diminuir. Portanto, o primeiro momento em que o banco decidirá cortar as taxas será em 2024.

A maioria das empresas do índice Nifty 50 esteve no verde no último mês. Coal India, NTPC, HCL Tech, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki e Tata Steel tiveram o melhor desempenho. Todas essas ações saltaram mais de 9% nos últimos 30 dias.

Previsão do índice Nikkei 225

Em meu último artigo sobre o índice Nifty 50, recomendei que os investidores considerassem comprar na queda. Esta visão foi precisa, uma vez que o índice recuperou e aproximou-se do seu máximo histórico. Permanece acima do importante nível de suporte de INR 18.895, o nível mais alto em novembro.

O índice Nifty 50 está sendo apoiado pela média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) subiu. Também formou um padrão de cunha descendente, que geralmente é um sinal de alta.

Portanto, o caminho de menor resistência para o índice é de alta, com a meta inicial sendo INR 19.984. Uma quebra acima desse nível fará com que ele suba para INR 20.000.

