Índice Euro Stoxx 50 cai para 200 EMA Ventos contrários aumentam na Europa

A liquidação do índice Euro Stoxx 50 continuou na sexta-feira, à medida que as preocupações com a economia europeia continuavam. O índice recuou para um mínimo de 4.200 euros, que foi inferior ao máximo acumulado no ano de 4.486 euros.

Preços europeus do GNL saltam

O índice Euro Stoxx 50 continuou a cair à medida que os preços europeus do GNL dispararam. Os preços do TTF, a referência europeia, subiram 14% para 34,65 euros, o nível mais elevado em meses. Esta manifestação aconteceu depois que uma unidade da Chevron na Austrália entrou em greve, levantando preocupações sobre o fornecimento.

A implicação disto é que o custo de fazer negócios na região aumentará. Como tal, existem preocupações quanto à sua competitividade numa altura em que a confiança das empresas diminuiu. Os dados mais recentes mostraram que a confiança empresarial alemã caiu em Agosto, à medida que a economia se contraía.

O índice Euro Stoxx 50 também recuou devido às tensões em curso entre a China e os países ocidentais. A China anunciou novas medidas para proibir funcionários do governo de usar o iPhone, alegando razões de segurança. A medida foi uma retaliação depois que Washington proibiu a venda de tecnologias sensíveis à China.

Mais importante ainda, tal como escrevi neste relatório sobre o DAX e neste sobre o índice CAC 40, existem preocupações relativamente à economia chinesa. Os números económicos recentes revelaram que as exportações , as vendas a retalho, a produção industrial e a produção industrial da economia chinesa caíram.

A maioria dos analistas acredita que a situação real na China é pior do que os números oficiais dizem. As actividades económicas da China são importantes para as bolsas europeias porque a maioria das empresas faz muitos negócios lá. Por exemplo, os constituintes do Stoxx 50, como LVMH, Kering, Volkswagen e Mercedes, consideram a China o seu maior mercado.

O índice Stoxx também enfrentou dificuldades depois que várias empresas publicaram resultados fracos. O preço das ações da Adyen despencou depois de reportar resultados fracos . Os resultados da Siemens foram significativamente fracos, principalmente devido ao seu negócio de energia. Grupos de luxo como LVMH e Kering registam uma fraca procura na China e nos EUA.

Previsão do Euro Stoxx 50

O gráfico diário mostra que o Euro Stoxx 50 perdeu impulso nos últimos meses. Enfrentou muita resistência em 4.415 euros, o nível mais alto em abril, maio e junho. Fez um falso rompimento em agosto e atingiu o nível mais alto de € 4.494.

O índice moveu-se abaixo da linha de tendência ascendente que conecta as oscilações mais baixas desde dezembro do ano passado. Ele também ficou abaixo da média móvel de 50 dias e está na média móvel de 200 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) formou um canal descendente. Portanto, o índice provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte principal em €4.000. O stop loss desta negociação será de € 4.325.

