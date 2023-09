O preço do BNB está em risco enquanto Binance Chain DeFi TVL atinge mínimos de 2021

O preço da Binance Coin tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos meses em meio a preocupações crescentes com a Binance. A moeda do BNB estava sendo negociada a US$ 214 na sexta-feira, cerca de 40% abaixo do nível mais alto deste ano.

As preocupações com a Binance permanecem

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, tem estado sob intensa pressão nos últimos meses. O maior desafio foi um grande processo judicial movido pela Securities and Exchange Commission (SEC).

O processo fez várias alegações, incluindo que a Binance misturava fundos, usava um fundo suíço para manipular preços, oferecia serviços a clientes norte-americanos e oferecia títulos sem seguir a lei. Binance rejeitou essas alegações.

Além disso, a Binance viu alguns de seus executivos de alto escalão deixando a bolsa. Por exemplo, Gleb Kostarev e Vladimir Smerkis, altos funcionários que supervisionam a Rússia, partiram. Dezenas de outros executivos também deixaram a empresa.

Ao mesmo tempo, a Binance viu o volume de ativos negociados em bolsa continuar caindo à medida que o inverno criptográfico continua. Os dados mostram que a Binance tem mais de US$ 57 bilhões em ativos totais, dos quais US$ 50 bilhões são ativos limpos.

E o mais importante, o total de ativos bloqueados na Binance Chain tem caído. A Rede BNB agora tem US$ 4,48 bilhões em valor total bloqueado (TVL), tornando-se o terceiro maior player do setor, depois do Ethereum e do Tron. Em termos de BNB, a rede possui mais de 21 milhões de tokens, o nível mais baixo desde abril de 2021. No seu auge, a moeda tinha mais de 66 milhões de tokens em seu ecossistema.

As maiores redes DeFi na cadeia BNB são PancakeSwap, Venus Finance, Radiant e Coinwind. PancakeSwap, uma bolsa descentralizada líder, foi ultrapassada por grandes bolsas como dYdX e Uniswap.

O preço do BNB também está em dificuldades devido às questões mais amplas do mercado. Por exemplo, o índice criptográfico de medo e ganância recuou, enquanto o índice do dólar americano (DXY) atingiu o maior nível em cinco meses.

Previsão de preço do BNB

O gráfico diário mostra que o preço da moeda do BNB formou um padrão triplo de topo em US$ 340 no início deste ano. Este padrão é um dos mais pessimistas na análise técnica. Em seguida, ele fez um rompimento de baixa abaixo de sua linha de pescoço, em US$ 264.

O preço da moeda do BNB agora mudou para o suporte principal de US$ 220, o nível mais baixo em 22 de dezembro. Também formou um padrão de bandeira de baixa. Portanto, suspeito que a moeda terá um rompimento de baixa, já que os vendedores visam o próximo nível psicológico de US$ 200. O stop loss desta negociação será de US$ 230.

