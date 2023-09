Que decisões marcantes foram tomadas no primeiro dia da cimeira do G20?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A tão aguardada Cimeira do G20 na capital da Índia, Nova Deli, assistiu a vários desenvolvimentos globalmente significativos no dia da abertura, em relação à promoção do progresso económico e social em todo o mundo.

Com a Índia ocupando a presidência do grupo este ano, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, preside a Cimeira do G20.

Escala

Copy link to section

Um trabalho de base significativo foi realizado nos meses que antecederam o evento de 2 dias, que incluiu incríveis mais de 220 reuniões do G-20, compreendendo 17 discussões em nível ministerial em pastas como comércio, relações exteriores e finanças, abrangendo opiniões de mais de 60 países.

A cimeira acolhe actualmente 43 líderes mundiais e conta com a presença de mais de 25.000 delegados de 115 países.

Em termos de política e investigação, a presidência indiana do G20 divulgou 112 documentos finais, supostamente duas a cinco vezes superiores aos resultados das presidências anteriores.

Muqtedar Khan, professor do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Delaware, acrescentou :

… (Na minha opinião), já se pode dizer que a cimeira do G20 na Índia foi um sucesso…isto ficará na história como uma cimeira do G bem sucedida.

Dados os amplos esforços dos organizadores, a cimeira não tem precedentes na sua diversidade, consulta e entrega.

Consenso sobre a Declaração de Delhi

Copy link to section

Uma das principais preocupações antes do G20 era o receio de que a cimeira não produzisse uma declaração de consenso colectivo apoiada por todos os países participantes.

A ansiedade de um potencial impasse foi agravada pelo facto de nenhuma das cimeiras anteriores do G20 ter falhado na produção de uma declaração apoiada por unanimidade.

Como esperado, o principal ponto de discórdia foi a questão da Ucrânia, com a resistência da UE à linguagem proposta por ser demasiado branda com a Rússia.

Por outro lado, qualquer tentativa de fortalecer a linguagem provavelmente não teria sido aceitável para o Kremlin e talvez também para o governo chinês.

Contudo, as intensas negociações levadas a cabo pelos “sherpas”, os representantes pessoais dos chefes de Estado, finalmente deram frutos.

Todas as partes conseguiram chegar a um consenso no primeiro dia da cimeira e emitiram uma declaração conjunta de 34 páginas – a Declaração dos Líderes de Nova Deli do G20 (a «Declaração de Deli»).

A Declaração de Deli não fez qualquer menção à agressão russa, como foi o caso na Cimeira de Bali do ano passado, mas em vez disso observou :

Em conformidade com a Carta das Nações Unidas, todos os Estados devem abster-se da ameaça ou do uso da força para procurar a aquisição territorial contra a integridade territorial e a soberania ou a independência política de qualquer Estado. O uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível… Destacamos o sofrimento humano e os impactos negativos adicionais da guerra na Ucrânia no que diz respeito à segurança alimentar e energética global, às cadeias de abastecimento, à estabilidade macrofinanceira, à inflação e ao crescimento… saudamos todos iniciativas relevantes e construtivas que apoiem uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia que irá defender todos os Propósitos e Princípios da Carta das Nações Unidas…

O ponto 14 da Declaração de Delhi ecoou o apelo anterior do Primeiro Ministro Modi,

A era de hoje não deve ser de guerra.

Em resposta à mudança de postura da Declaração de Bali redigida de forma mais agressiva, S. Jaishankar, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, diplomata de carreira que anteriormente serviu como Alto Comissário em Singapura e Embaixador na Chéquia, China e Estados Unidos, observou,

A situação era diferente. Muitas coisas aconteceram desde então, e se você observar o segmento geopolítico da declaração dos líderes, são no total 8 parágrafos. 7 dos quais centram-se na questão da Ucrânia e muitos deles destacam problemas de grande importância contemporânea.

A Declaração reconheceu as consequências significativas destes acontecimentos geopolíticos na economia global, ao mesmo tempo que destacou o papel crucial da Turquia na Iniciativa Cereal do Mar Negro, de Istambul e mediada pela ONU.

Além da questão da Ucrânia, a Declaração foi construída sobre cinco pilares fundamentais – Crescimento forte e sustentável; Criar progresso nos ODS; Desenvolvimento verde; Construir e fortalecer instituições multilaterais para o século XXI ; e reavivar a cooperação global.

Outros pontos-chave incluíram a extensão do apoio ao Grupo de Acção Financeira (GAFI), uma organização intergovernamental com o mandato de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo; e apelando a uma maior política e regulamentação sobre criptoativos.

Nirmala Sitharaman, Ministra das Finanças da Índia, observou :

…blocos de construção para uma política e quadro regulatório globalmente coordenado e abrangente para criptoativos….um consenso global está surgindo sobre o mesmo….para uma abordagem globalmente coordenada para criptoativos…A Presidência com o apoio do FMI e o FSB está definindo esses contornos…

No que diz respeito às alterações climáticas, a Declaração instou os países a agirem em conformidade com o Acordo de Paris e a limitarem o aquecimento global a 1,5 graus Celsius.

Além disso, a Declaração de Delhi apoiou,

…esforços para triplicar a capacidade de energia renovável a nível mundial…até 2030…para eliminar gradualmente e racionalizar, a médio prazo, os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que incentivam o consumo desnecessário…(e) para aumentar rápida e substancialmente o investimento e o financiamento climático de milhares de milhões para biliões de dólares globalmente de todas as fontes.

União Africana concedida como membro permanente

Copy link to section

Antes de iniciar os procedimentos, o Primeiro-Ministro Modi anunciou o convite à União Africana, o bloco de 55 membros, para se juntar como membro de pleno direito do G20, com vista a elevar as preocupações do Sul Global.

A União Africana, ao tornar-se membro permanente da organização multilateral, detém agora o mesmo estatuto que a União Europeia de 27 membros, marcando a primeira expansão no número de membros desde a sua fundação em 1999.

O presidente da UA, o Presidente das Comores, Azali Assoumani, sentou-se à mesa dos membros permanentes do G20.

A proposta de adesão permanente à UA foi inicialmente apresentada pelo PM Modi em Junho de 2023, que recebeu apoio da UE, Rússia, China e Japão.

‘Nova rota das especiarias’

Copy link to section

A Cimeira do G20 assistiu à inauguração de uma nova plataforma global de infra-estruturas e investimento – o Corredor Económico Índia – Médio Oriente – Europa (IMEC), que, como a Casa Branca explicou no seu comunicado de imprensa,

…espera-se que estimule o desenvolvimento económico através de uma maior conectividade e integração económica entre dois continentes, permitindo assim um crescimento económico sustentável e inclusivo.

O corredor terá ligações estratégicas e de longo alcance através de portos e ferrovias e conectará a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Israel, a Jordânia, a Europa e a Índia.

Embora os EUA não estejam directamente ligados neste corredor, têm desempenhado um papel importante nas negociações e promovem o desenvolvimento de centros comerciais ao longo do corredor, a exportação de energia limpa, a instalação de cabos submarinos para melhorar a conectividade à Internet e as telecomunicações, e a expandir o acesso fiável. às redes elétricas.

O PM Modi acrescentou que este projecto irá melhorar o cumprimento das normas, leis e regulamentos internacionais, bem como promover o respeito pela soberania territorial dos países.

Khan concordou,

É claro que esta é a resposta indiana e americana à Iniciativa Cinturão e Rota da China…

Este desenvolvimento surge numa altura em que a BRI da China está a receber críticas crescentes por falta de transparência e preocupações crescentes sobre a sua imagem como uma “armadilha da dívida” para os países membros.

Além disso, a Itália abandonou recentemente a BRI, desferindo um grande golpe nas ambições da China como modelo económico alternativo.

Desenvolvimentos bilaterais e multilaterais

Copy link to section

O primeiro dia viu três reuniões bilaterais entre o PM Modi, como presidente do G20, com Fumio Kishida, PM do Japão; Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, e Giorgia Meloni, primeiro-ministro da Itália.

Além do acordo multilateral sobre o IMEC, o PM Modi lançou a Aliança Global de Biocombustíveis com 19 países e 12 organizações internacionais concordando em tornar-se membros do organismo.

Os EUA, o Brasil e a Índia, como membros fundadores do grupo, respondem por mais de 80% da produção e consumo de etanol.

Principalmente, a aliança procura aumentar a proporção de mistura de etanol na gasolina até 20% até 2025-26, numa tentativa de reduzir o consumo de combustíveis fósseis.

Além disso, a aliança terá como objetivo reforçar a cooperação tecnológica no espaço dos biocombustíveis e reduzir a dependência dos países da OPEP+.

Embora a China, a Rússia e a Arábia Saudita tenham optado por não aderir à aliança, houve um interesse significativo mesmo de países fora do G20, incluindo a Islândia, o Quénia, a Guiana, o Paraguai, as Seicheles, o Sri Lanka, o Uganda e a Finlândia.

Nota: Observe que as observações do Professor Khan foram feitas parcialmente em hindi e parcialmente em inglês. Todas as traduções são de minha autoria.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.