Cardano se aproxima de uma fase de depressão com o preço do ADA atingindo os mínimos de 2023

O prolongado inverno das criptomoedas continua a atingir as altcoins com mais força, e Cardano parece ser a principal vítima. Os dados mostram que a ADA caiu para os níveis de preços mais baixos de 2023 e que novas quedas parecem possíveis.

Benjamin Cowen, da ITC, acredita que quedas de preços abaixo de US$ 0,24 mergulharão a ADA na fase de depressão, que pode durar até 2024.

The depression phase for $ADA begins below $0.24.



The depression phrase will likely last until QE returns, probably sometime in 2024. https://t.co/mOvrwfhSv2 — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 10, 2023

Cardano gerou preocupações de mais quedas à medida que os preços caíam abaixo de US$ 0,25. O ativo digital oscilou além dessa marca desde o final de dezembro de 2022.

Queda iminente de Cardano?

Cardano exibe uma perspectiva feia no curto prazo depois de receber a segunda-feira com uma pegada de baixa. O ADA caiu para US$ 0,245 hoje cedo, ameaçando mais quedas. A última vez que Cardano caiu abaixo de US$ 0,25 foi no final de dezembro e início de 2023, após a crise da FTX, que afetou o mercado geral.

Mesmo assim, o alt recuperou para US$ 0,40 no mês seguinte. Isso pode não acontecer desta vez, enquanto os ursos lutam pelo domínio.

O token digital nunca esteve tão deprimido desde o mercado baixista de 2020, quando oscilou entre US$ 0,16 e US$ 0,18 por alguns meses antes de ultrapassar os US$ 0,30. Além disso, Cardano perdeu 92% desde seu ATH de US$ 3,09 de setembro de 2021.

A ADA teve um desempenho pior em comparação com a Binance Coin (BNB), que luta para se manter à tona apesar dos ataques dos reguladores em todo o mundo. Invezz.com relatou como os problemas da exchange Binance afetaram o sentimento do BNB.

Perspectiva de preço ADA

O preço do ADA reflete a fraqueza em torno da marca de US$ 0,25 (resistência de suporte comutado). A falha na recuperação acolherá quedas para US$ 0,24 antes de explorar os mínimos de US$ 0,22. Seu gráfico diário permanece vermelho enquanto os ursos controlam a roda.

Source- Coinmarketcap

Embora Cardano ameace mais quedas com sua configuração de bandeira de baixa, o alt exibiu um castiçal de rejeição recentemente, mostrando a fraqueza dos vendedores.

Um potencial candle de 24 horas fechando além de US$ 0,2534 no próximo novo teste anularia a perspectiva de baixa. Isso confirmaria um falso colapso, possivelmente catalisando picos de ADA para níveis mais elevados.

Observar as próximas atualizações e desenvolvimentos de Cardano no amplo espaço financeiro continua sendo crucial para compreender o próximo movimento direcional da ADA.

