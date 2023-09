Declaração agressiva de Ueda no fim de semana fez o JPY subir

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O fim de semana passado não foi regular para os participantes do mercado financeiro, já que o iene japonês (JPY) subiu.

Os mercados cambiais estão fechados durante o fim de semana, levando muitos a acreditar que os preços de abertura da próxima segunda-feira serão iguais aos de fecho da sexta-feira anterior. Embora isso seja verdade na maioria das vezes, às vezes os eventos durante o fim de semana podem pegar os mercados de surpresa.

Sempre que for esse o caso, os níveis de abertura de segunda-feira são bem diferentes dos de fechamento de sexta-feira. Diz-se que se formou uma lacuna.

Foi o que aconteceu neste fim de semana.

Num movimento surpreendente, o Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, deu a entender que as taxas negativas poderão acabar mais cedo ou mais tarde. Como resultado, o JPY subiu em todos os níveis.

Os rendimentos japoneses também subiram

Não é de surpreender que as notícias tenham elevado o JPY e os rendimentos também. Após os comentários agressivos, o rendimento do Japão a 10 anos subiu para o nível mais elevado em quase dez anos. Atingiu 0,7% pela primeira vez desde 2014, e as taxas de swap também tendem a subir.

USD/JPY caiu em baixa em confirmação de tendência de baixa

Embora tenha sido negociado com um tom de alta nas últimas semanas, existiam sinais de que a taxa de câmbio USD/JPY poderia reverter. Mais precisamente, dois padrões de baixa sugeriram uma possível reversão antes deste fim de semana.

Um deles era uma cunha crescente, ainda em andamento. As cunhas ascendentes sinalizam uma reversão, à medida que o mercado continua a formar máximos mais elevados, mas apenas marginais. Assim que quebrar abaixo da linha de tendência inferior, a pressão descendente deverá se intensificar.

Outra foi uma divergência de baixa com o RSI, visível já há algum tempo. O oscilador não confirmou as máximas recentes; portanto, o viés era de baixa mesmo antes dos comentários de Ueda.

Resumindo, deve ser um caminho difícil para os touros do JPY. As lacunas tendem a ser fechadas, e esta provavelmente também o será.

No entanto, depende do momento em que o mercado fechará a lacuna. Dado que a inflação dos EUA e a decisão da Fed deverão ocorrer nos próximos dias, a diferença poderá permanecer mais aberta do que o habitual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.