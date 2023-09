À medida que o terceiro trimestre de 2023 se aprofunda, os investidores ficam ansiosos. A listagem do token da primeira plataforma de apostas descentralizada do mundo, Chancer, está cada vez mais próxima. Antecipando grandes movimentos de preços, os investidores adquiriram mais de US$ 1,76 milhão em tokens na pré-venda. A alta demanda pelo token destaca um enorme potencial, mesmo quando o clima de risco perturba os mercados. Mas quão atraente é o token ao ser listado na Uniswap neste trimestre?

Sobre o Chancer e como ele funciona

Chancer é a primeira blockchain a introduzir um modelo de apostas P2P descentralizado. A rede tem como objetivo mudar a forma como as apostas funcionam, dando autonomia ao usuário. Os usuários determinam os eventos para os quais desejam apostar e definem regras e probabilidades para ganhos bem-sucedidos. A abordagem difere do sistema atual, no qual as casas de apostas permanecem 100% no controle. Vamos analisar um exemplo familiar para entender como o Chancer funciona.

Suponha que seu maratonista favorito esteja participando de um próximo evento de corrida na cidade. Com base em experiências anteriores, você espera que eles ganhem a maratona. Seu amigo (colega) tem uma opinião diferente. Então, você quer apostar no evento.

Usando o Chancer, você simplesmente cria um mercado para o evento. Você e seu amigo podem apostar nisso, protegidos por um ecossistema blockchain. Você pode fazer previsões sobre vários eventos e convidar amigos de todo o mundo. Ou você pode ingressar nos mercados Chancer.

As apostas P2P permitem que o Chancer alcance muitas apostas e expanda o escopo das apostas. Com o valor de mercado do setor de apostas na casa dos bilhões de dólares, o Chancer traz uma grande oportunidade. Pode ser por isso que os investidores estão apostando alto na plataforma antes do lançamento.

Como o token Chancer obterá valor?

O token Chancer ($CHANCER) obtém valor do uso contínuo e da popularidade da plataforma. O token será o meio de troca de valor. Isso inclui reivindicar ganhos em apostas bem-sucedidas. À medida que mais investidores acessam a plataforma, Chancer poderá ver um aumento na demanda, ajudando o preço a disparar.

Chancer também obtém utilidade dos mercados P2P. Os usuários serão recompensados com o token pela criação de jogos de apostas e mercados Chancer. O objetivo é incentivar os usuários a continuarem desenvolvendo a plataforma Chancer e torná-la popular.

Os investidores que buscam renda passiva também se beneficiarão ao usar o Chancer. Eles podem fazer staking do token ao longo do tempo e obter rendimentos por contribuir para o desenvolvimento da plataforma. Há também recompensas por divulgar o Chancer. Esses casos de uso ajudam a aumentar o valor do Chancer e proporcionar retornos aos investidores.

Qual é o preço potencial do Chancer em 2023?

O preço do token Chancer em 2023 pode ser impulsionado pela especulação. Os investidores já estão ansiosos com a plataforma, o que pode aumentar as especulações assim que o token for listado. Além disso, a busca por tokens recém-lançados com enorme potencial de preço poderia aumentar a volatilidade.

Em 2023, os analistas projetaram um aumento de até 1.000% no preço do token. O potencial de preço é realista, uma vez que os tokens recentemente listados aumentaram por margens maiores. Nesta previsão, a expectativa é que o Chancer possa subir 10 vezes mais de forma sustentável em 2024 e além. É quando a plataforma principal será lançada e Chancer vê aumentos de valor impulsionados pelo uso orgânico. Um aumento percentual de preços de dois dígitos deve ser considerado suficiente para 2023.

O que significa investir no Chancer agora?

A listagem de Chancer está se aproximando rapidamente. Investir no token agora pode ser ideal para investidores que buscam capitalizar os ganhos iniciais de preço.

Atualmente, o Chancer está sendo negociado a $0,011, o que é relativamente baixo e atrativo para investidores iniciantes. Investir após a listagem do token pode significar que os investidores terão que gastar mais para adquirir o token a um preço mais elevado.

