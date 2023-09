Astar Network lança solução zkEVM baseada em Polygon

Astar Network empreendeu um grande desenvolvimento de rede depois de anunciar na quarta-feira que finalmente lançou sua solução zkEVM alimentada por Polygon. Mas, apesar da sensação de alta em torno das notícias, o preço da altcoin caiu quase 10% nas últimas 24 horas, à medida que os compradores lutavam para manter os ganhos.

O token foi negociado a US$ 0,05 na tarde de quarta-feira, com um volume de negociação de 24 horas de mais de US$ 16 milhões, representando uma queda de 9%. O ASTR, que atingiu máximos acima de US$ 0,1 em fevereiro, poderá enfrentar dificuldades para obter um impulso positivo se o mercado mais amplo continuar a lidar com a incerteza generalizada.

Astar anuncia solução Ethereum L2 zkEVM

Astar é o blockchain líder do Japão que oferece uma plataforma Web3 para desenvolvedores criarem aplicativos descentralizados (dApps) e soluções de interoperabilidade de camada 2. O crescimento da rede nos últimos meses incluiu marcos importantes em termos de desenvolvimento de rede e parcerias. Entre elas estão colaborações importantes com Fireblocks, NTT Digital e Sony Communications Network.

Hoje, a plataforma blockchain anunciou o lançamento de uma cadeia de camada 2 alimentada por conhecimento zero no Ethereum. De acordo com os detalhes compartilhados em uma publicação no blog, o Astar zkEVM será desenvolvido com o Chain Developer Kit (CDK) da Polygon.

“Estamos entusiasmados em adicionar outra tecnologia de ponta à nossa pilha de tecnologia com Astar zkEVM. Isso nos permite explorar o vasto ecossistema Ethereum e servir como porta de entrada para adoção empresarial no Japão e em outros lugares. Permaneceremos profundamente enraizados no ecossistema Polkadot, o que também inclui permitir a interoperabilidade entre todas as nossas VMs: EVM, zkEVM e WASM”, disse Maarten, chefe da Fundação Astar.

A cadeia compatível com EVM melhorará a interoperabilidade da rede e fará com que as empresas aproveitem recursos como maior velocidade de transação, escalabilidade e segurança em seus projetos Web3. Espera-se que o protocolo Ethereum L2 revolucione a indústria de entretenimento e jogos.

