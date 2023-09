Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A China não restringiu os funcionários do governo de usarem um iPhone ou qualquer outro dispositivo estrangeiro, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

As ações da Apple estão sob pressão devido às notícias da China

No início desta semana, surgiram relatos de que a maior economia asiática está se movendo para proibir o uso do iPhone para certos funcionários e autoridades.

Na quarta-feira, porém, o Ministério das Relações Exteriores desacreditou os rumores e disse:

A China não emitiu quaisquer leis, regulamentos ou documentos políticos que proíbam a compra e utilização de telemóveis de marcas estrangeiras como a Apple.

O anúncio elimina uma sobrecarga significativa nas ações da Apple Inc (NASDAQ: AAPL), que perdeu cerca de 7,0% nos últimos dias com as notícias da China. Os investidores estavam preocupados porque o gigante da tecnologia gera cerca de um quinto dos seus negócios na China.

O que mais o Ministério disse sobre o iPhone hoje?

A China pode não ter imposto nenhuma proibição ao iPhone, mas Mao Ning – um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse hoje:

Notámos recentemente que muitos meios de comunicação expuseram incidentes de segurança relacionados com telemóveis Apple. O governo chinês atribuiu grande importância à segurança da informação e da rede.

A Apple ainda não respondeu oficialmente à notícia. De acordo com a TechInsights, ela vendeu mais iPhones na China no último trimestre relatado do que nos Estados Unidos.

O anúncio chega um dia depois de o titã da tecnologia revelar o tão aguardado iPhone 15 – cuja variante premium é alimentada pelo primeiro chip de 3 nm da indústria (saiba mais).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.