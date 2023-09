Deverá comprar o euro antes da reunião do BCE?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A moeda comum esteve recentemente numa tendência de baixa, caindo quase 5% desde o seu pico de 2023. O fraco desempenho económico na área do euro levou os fundos de cobertura a abandonarem as apostas numa recuperação.

Além disso, a incerteza em torno da reunião do BCE desta semana é enorme. Atualmente, os participantes do mercado estão divididos quanto ao que o banco central fará na quinta-feira – aumentar novamente as taxas de juro diretoras ou fazer uma pausa? Mais precisamente, há uma probabilidade de alta de 53% e de pausa de 48%. Em outras palavras, é um sorteio.

Razões técnicas e fundamentais para comprar o euro

Apesar da tendência de baixa dos preços durante o verão, o euro atingiu um ponto atrativo. Em particular, o EUR/USD é o candidato perfeito para uma recuperação do ponto de vista técnico e fundamental.

BCE aumenta, Fed não

Vamos começar com a imagem fundamental. Para moedas, tudo o que importa são as taxas de juros. Há boas probabilidades de que o BCE suba mais uma vez e que a Fed se mantenha.

Além disso, dados os rumores no mercado de que a Fed poderá não realizar mais uma subida das taxas este ano, o euro poderá prolongar a sua recuperação em antecipação. Isto é particularmente verdade se o relatório de inflação dos EUA, que será divulgado ainda hoje, confirmar o facto de que o processo desinflacionista ainda está em vigor.

EUR/USD está apenas corrigindo

Dada a recente queda, é muito fácil dizer que o euro perdeu dinamismo. Mas não se menciona que a moeda comum se recuperou fortemente em relação ao dólar americano desde Outubro passado.

Naquela época, era negociado abaixo de 0,96 e atingiu 1,12 em nove meses. Portanto, podemos interpretar a queda recente como uma correção natural numa tendência de alta.

Aqui está a tendência de alta, refletida no gráfico diário acima. Acredite ou não, o fato de a ação do preço ter sido rejeitada na borda superior do canal ascendente é um desenvolvimento de alta para o EUR/USD.

Isso significa que uma onda impulsiva terminou ali, pois tais estruturas devem ter um componente canalizador.

É difícil comprar o euro aqui porque é como tentar pegar uma faca que está caindo. Mas deve-se manter a mente aberta e interpretar a queda recente à luz da forte recuperação anterior.

Estou otimista em relação ao euro aqui.

