O impulso histórico de infraestrutura da Índia impulsiona o PII para o maior nível em 5 meses

No início deste ano, no orçamento de 2023-24, o Governo da Índia alocou uns enormes 3,3% do PIB para infra-estruturas, triplicando os números de 2019.

Isto faz parte da ambiciosa estratégia do governo para levar a Índia a tornar-se uma economia de 5 biliões de dólares até 2025.

O ímpeto para o rápido desenvolvimento foi grandemente alimentado pelo Plano Director Nacional PM Gatishakti, da bacia hidrográfica, que está a acelerar a infra-estrutura multimodal em todo o país.

De acordo com Sandeep Gulati, MD, Índia e Sul da Ásia, Egis, uma empresa global de consultoria, engenharia de construção e operação,

Vários projetos importantes no valor de cerca de Rs. 108 trilhões (~US$ 1,3 trilhão) estão em diferentes estágios de implementação no âmbito do National Infrastructure Pipeline (NIP)… o sistema online de “governança holística” – PM Gati Shakti conecta 16 ministérios – como Estradas e Rodovias, Ferrovias, Navegação, Petróleo e Gás, Energia, Telecomunicações, Navegação e Aviação — com o objetivo de garantir o planejamento holístico e a execução de projetos de infraestrutura, reduzindo os custos de implementação.

Além disso, o governo da Índia observou que a capacidade de produção deverá atingir 1,5 biliões de dólares até 2032, um aumento mais do que triplicado desde 2022.

PII

Depois de sofrer um declínio acentuado para 3,1% em junho de 2023, após três meses consecutivos de melhoria da produção industrial, o IIP (Índice de Produção Industrial) da Índia recuperou para um máximo de 5 meses de 5,7% em termos homólogos.

Durante julho de 2023, a melhoria foi impulsionada pelo rápido crescimento anualizado em Mineração e Pedreiras; Fabricação; e Electricidade com 10,7%, 4,6% e 8,0%, respectivamente.

No setor industrial, 14 das 23 categorias incluídas registaram um crescimento homólogo positivo.

Os metais básicos, que respondem por 12,8% do segmento manufatureiro, registraram um crescimento impressionante de 12,8% na produção em uma base anualizada, embora isso tenha sido uma moderação em relação aos 15% anuais do relatório do mês anterior.

No entanto, a fraqueza permaneceu em produtos químicos e químicos, e o vestuário registou quedas acentuadas de 7,4% YoY e 22,5% YoY, respectivamente.

Os sectores da indústria transformadora que eram altamente dependentes das exportações continuaram a ser moderados por enquanto.

O segmento de mineração e pedreiras atingiu seu maior crescimento neste ano civil, chegando a 10,7% A/A.

No setor elétrico, este mês registou a melhoria mais significativa desde fevereiro de 2023, revertendo substancialmente as fortes reduções de 1,6% e 1,1% registadas em março e abril, respetivamente.

Isto será provavelmente um impulso significativo para o optimismo do mercado, especialmente tendo em conta a queda do mês passado na PII.

Classificação baseada no uso

No meio da classificação baseada na utilização, as infra-estruturas e os bens de construção continuam a registar o crescimento mais acentuado, permanecendo em território de dois dígitos durante cinco dos últimos sete meses.

O forte desempenho segue o impulso do governo central em matéria de infra-estruturas, bem como a melhoria nas métricas de utilização da capacidade.

Em Setembro, com a tensão a crescer ao longo da fronteira com a China, o Ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, revelou cerca de 90 projectos de infra-estruturas fronteiriças perto da Linha de Controlo Real (LAC), incluindo novas estradas, pontes e campos de aviação, bem como como Shinkhu La, o túnel mais alto do mundo, com 15.855 pés.

Além disso, a construção da ligação ferroviária Gelephu-Kokrajhar, no valor de 1,5 mil milhões de dólares, ligará a Índia ao Butão e deverá dar início a vários novos projectos ferroviários conjuntos.

Da mesma forma, os bens de capital duplicaram o crescimento de 2% em termos homólogos no último relatório para 4,6% em termos homólogos em julho de 2023.

Os bens primários melhoraram para 7,6% em termos homólogos, marcando o quarto mês consecutivo de melhoria na produção, a partir de um mínimo de 1,9% em termos homólogos em abril de 2023.

Os números de julho também marcam o maior crescimento desde janeiro de 2023, que foi de 9,8% A/A.

Os bens intermédios registaram uma moderação de 4,6% em termos homólogos em junho de 2023 para 1,9% em termos homólogos, após o aumento acima da média em maio e junho.

Dadas as elevadas taxas de inflação a retalho, que actualmente se situam acima do intervalo de tolerância do objectivo de inflação do Banco Central da Índia, a procura de bens de consumo duradouros continuou a sofrer, diminuindo pela sexta vez em sete meses.

Ao mesmo tempo, os bens de consumo não duradouros registaram uma tremenda aceleração de 0,3% em termos homólogos em junho de 2023 para 7,4%, refletindo o aumento da atividade no período que antecede a época dos festivais e oferecendo uma imagem algo mista do consumidor.

Os preços elevados dos bens não duradouros, como os alimentos, poderão potencialmente constituir uma desvantagem se os impactos relacionados com as condições meteorológicas continuarem a representar um risco inflacionista.

Considerações finais

Embora a recuperação da actividade industrial tenha sido muito encorajadora, estas estimativas serão sujeitas a revisão num futuro próximo.

Dito isto, a magnitude da melhoria em determinados segmentos é altamente promissora.

A forte mudança das autoridades indianas no sentido do desenvolvimento de infra-estruturas, bem como o impacto do impasse militar na ALC, deverão sustentar uma maior actividade neste sector.

Além disso, espera-se que o consumo melhore à medida que a época dos festivais se aproxima.

Crucialmente, com a relativa fraqueza da procura externa, a época festiva poderá ser fundamental para manter o dinamismo do consumo e da produção industrial.

Aditi Nayar, economista principal do ICRA, acrescentou :

A impressão do PII para julho de 2023…superou nossas expectativas…O desempenho anual da maioria dos indicadores de alta frequência disponíveis melhorou em agosto de 2023 em relação a julho de 2023, incluindo frete e geração de eletricidade. Com base nestas tendências, bem como numa base (efeito) favorável, a ICRA espera que o crescimento anual da PII testemunhe um aumento…em Agosto de 2023.

Reformas de processo

Outro impulso fundamental para o governo, que poderá trazer benefícios duradouros para a indústria transformadora, as infra-estruturas e a actividade empresarial, foi na área das reformas processuais.

Sanjeev Sanyal, Conselheiro Econômico Principal, GoI, observou :

…trata-se de simplificar e suavizar o processo onde a presença do governo como facilitador ou regulador é necessária.

Ele distinguiu isso da desregulamentação, observando que,

…(desregulamentação) refere-se à redução ou remoção do papel do governo em uma atividade específica…

Um grande desenvolvimento a este respeito foi a aprovação da Lei Jan Vishwas de 2023, que descriminaliza certos aspectos da Lei de Metrologia Legal de 2009, que regulamentava pesos, medidas e rótulos para a maioria dos produtos, mas no processo expôs empresários e empresas a alugar -comportamento de busca.

É provável que tais reformas reduzam significativamente as oportunidades de qualquer possível utilização indevida por parte dos inspectores, melhorando assim o ambiente empresarial global a longo prazo.

