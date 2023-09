Enquanto a FTX aguarda aprovação para liquidar mais de US$ 3,4 bilhões em ativos para reembolsar reivindicações, o sentimento do mercado pode ficar negativo em meio a uma queda significativa. Entre as criptomoedas que provavelmente enfrentarão novas pressões negativas está Solana (SOL), um token que a exchange de criptomoedas em colapso atualmente possui em grande número.

Mas o que isso significa para Shiba Memu, a nova moeda meme alimentada por IA que ultrapassou US$ 2,6 milhões em sua pré-venda?

Solana e o despejo FTX – qual é a situação?

Copy link to section

Vários altcoins caíram neste fim de semana, à medida que o mercado reagia aos rumores de um despejo iminente da FTX – especialmente para Solana. O ponto principal aqui é que se espera que a FTX busque a aprovação do tribunal para liquidar os ativos no valor de US$ 3,4 bilhões que possui.

É esta perspectiva que faz com que os vendedores pressionem pelo domínio. SOL lidera o sentimento negativo à medida que o FUD se espalha de que o devedor da FTX estava pronto para descarregar milhões de SOL, BTC, ETH, MATIC, APT, XRP e DOGE.

Com a maior parcela sendo da Solana, o preço do token perdeu a zona de amortecimento de $20 para atingir mínimas de $18 na segunda-feira. Embora um despejo seja possível em todo o mercado e os preços possam diminuir ainda mais, o impacto provavelmente será mais uma queda lenta do que uma queda brusca.

Analistas afirmam que a FTX realmente não liquidará todos os milhões de dólares em SOL que possui, pois parte deles está de fato apostada e bloqueada. O período de vesting se estende até 2028, sugerindo que a pressão de venda persistirá por mais tempo e o SOL pode ter dificuldade em recuperar suas máximas no ciclo de alta de $260. O preço atual da Solana está 93% abaixo do pico do mercado de alta.

O que é Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu é um novo projeto de criptomoeda meme que integra inteligência artificial e blockchain para criar um sistema de marketing totalmente auto-suficiente. Investidores entusiasmados com criptomoedas e IA mostraram um interesse notável no projeto, como evidenciado pela explosiva pré-venda que permitiu que os investidores adquirissem milhões de tokens nativos SHMU.

O painel interativo de marketing de IA do projeto está em desenvolvimento e entrará em operação no primeiro trimestre de 2024. A ferramenta foi projetada para levar Shiba Memu ao próximo nível de adoção por meio de um sistema de marketing 24 horas por dia, 7 dias por semana, incorporando processamento de linguagem natural, análise preditiva e sentimento análise.

Por que comprar Shiba Memu hoje?

Copy link to section

Como o coração do ecossistema Shiba Memu, o painel também verá os investidores fornecerem feedback e sugestões para uma chance de ganhar SHMU. O token também permite o staking, o que aumenta o potencial que os investidores veem na compra desta moeda meme hoje.

Esses e outros recursos capturados no whitepaper fizeram com que os investidores elogiassem o Shiba Memu como um dos poucos tokens a serem observados este ano. O potencial para destronar empresas como Dogecoin e Shiba Inu já é um grande burburinho, mesmo com o sentimento levando o preço do SHMU para US$ 0,026650.

Se a forte narrativa da IA se casar com o aumento previsto da criptografia, uma estreia explosiva no mercado semelhante à testemunhada para Shiba Inu, Pepe e outras moedas meme poderia estar nos planos para Shiba Memu. Os primeiros investidores podem estar olhando para níveis na região de US$ 0,5 a US$ 1 no próximo ciclo de alta.

Saiba mais sobre Shiba Memu aqui.

Save