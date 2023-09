Previsão do preço da soja: mais desvantagens após o relatório WASDE

Os preços da soja caíram na quarta-feira, à medida que os investidores refletiam sobre o último relatório WASDE do USDA. Dados do TradingView mostram que o preço da soja caiu para US$ 1.384, abaixo da alta da semana passada de US$ 1.463.

Demanda e oferta de soja

O maior catalisador para os preços da soja foi o último relatório das Estimativas Mundiais de Oferta e Demanda Agrícola (WASDE). O relatório previu que a produção de soja dos EUA será de 4,1 bilhões de bushels, uma queda de cerca de 59 milhões de bushels.

O declínio da produção de soja se deve principalmente aos rendimentos mais baixos desde que a área plantada aumentou este ano. O rendimento caiu para 50,1 alqueires por acre. Como resultado, os EUA exportarão menos soja este ano. Outros países com menor oferta são Tailândia, Argentina e União Europeia.

O Brasil, o segundo maior produtor de soja, verá uma produção maior este ano. O mesmo se aplica à Ucrânia, que aumentou a sua área cultivada e os seus rendimentos mesmo com a continuação da invasão russa. Ao mesmo tempo, espera-se que a China continue a aumentar as suas importações de soja, especialmente do Brasil. O relatório dizia :

“As importações da China para 2022/23 e 2023/24 aumentaram devido à maior demanda por esmagamento e aos grandes embarques do Brasil que devem continuar no próximo ano de comercialização. Os estoques finais globais de soja foram reduzidos em 0,2 milhão de toneladas, para 119,2 milhões.”

O maior risco para a soja e outras commodities agrícolas é o clima. A produção na maioria dos países europeus caiu devido à recente onda de calor na região. Outro risco é que a Argentina, um grande produtor, esteja a atravessar uma grande crise económica que afecta a produção.

Esta queda está sendo compensada pelo aumento da produção na China, o maior consumidor de soja. O país, cuja procura de soja é de 115 milhões de toneladas, está agora a aumentar a produção interna. Pequim espera aumentar a produção anual de 20 milhões de toneladas para 36 milhões de toneladas até 2032.

A China está a aumentar a sua produção de soja no seu objectivo de reduzir a dependência dos Estados Unidos.

Previsão de preço da soja

Gráfico de soja por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da soja tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos meses. Esse declínio aconteceu depois de formar um padrão de cunha ascendente mostrado em verde.

Na análise da ação do preço, uma cunha ascendente é geralmente um sinal de um rompimento de baixa. A soja teve esse rompimento de baixa em abril e depois testou novamente em julho. Agora permanece abaixo das médias móveis de 50 e 200 dias. As duas médias recentemente criaram um padrão cruzado de baixa.

Portanto, o preço da soja provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo nível de suporte principal em US$ 1.283,4, o nível mais baixo em 31 de maio. Este preço está ~7,65% abaixo do nível atual.

