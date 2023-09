Previsão GBP/USD: sinal de que o PIB do Reino Unido fica à frente dos dados de inflação dos EUA

A taxa de câmbio GBP/USD despencou na quarta-feira, após os dados relativamente fracos do PIB do Reino Unido. A libra esterlina está agora pairando perto do seu nível mais baixo desde junho deste ano. Ele estava sendo negociado a 1,2442, ~5,30% abaixo do nível mais alto de julho.

PIB do Reino Unido contraiu em julho

A economia do Reino Unido contraiu-se novamente em Julho, à medida que os impactos do clima quente continuavam. Os números económicos do Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) mostraram que a economia contraiu 0,5%, um declínio maior do que a estimativa mediana de -0,2%.

Esta contracção traduziu-se num crescimento homólogo de 0,0%, também inferior aos 0,4% estimados. Dados adicionais revelaram que a produção industrial do país caiu 0,7% em Julho, uma queda mais acentuada do que os 0,6% esperados.

A produção da construção também diminuiu durante o mês, sinalizando que a economia do país está em dificuldades. Para piorar a situação está o facto de o crescimento salarial continuar, o que significa que a inflação provavelmente permanecerá elevada durante algum tempo. O índice de salário médio aumentou 8,4% em julho.

O desafio para o Banco de Inglaterra (BoE) é que não será fácil combater a inflação durante um período de estagflação. Um maior aperto provavelmente arrastará a economia, enquanto o status quo levará a uma inflação enraizada. A maioria dos analistas espera que o banco esteja inclinado a suspender as taxas em Setembro.

A próxima notícia importante sobre o GBP/USD serão os próximos dados de inflação dos EUA. Os economistas esperam que os dados mostrem que a inflação subiu no segundo mês de agosto. Precisamente, eles acreditam que o índice de preços ao consumidor (IPC) subiu 3,4% em termos homólogos, enquanto a inflação subjacente diminuiu de 4,7% para 4,3%.

Os outros dados importantes do GBP/USD a serem observados serão os números mais recentes das vendas no varejo dos EUA. Estes números provavelmente mostrarão que as vendas a retalho do país continuaram a aumentar em Agosto, mesmo com o aumento da inflação.

Análise técnica GBP/USD

A taxa de câmbio GBP/USD tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Formou um canal descendente e permaneceu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. O preço deslocou-se abaixo do importante nível de resistência em 1.2550, o ponto mais alto em 11 de setembro. Também caiu abaixo do nível de retração de 23,6%.

A perspectiva para o par é de baixa, com o próximo alvo sendo 1,2300. Esta opinião também é apoiada pelo aumento do preço do petróleo bruto Brent , que saltou para 92,4 dólares.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.