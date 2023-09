O novo projeto criptográfico Shiba Memu tem sido uma sensação desde que lançou uma pré-venda há dois meses. A pré-venda tem ocorrido rapidamente, à medida que os investidores têm grandes expectativas em relação ao projeto de meme liderado por IA. Mais de US$ 2,7 milhões em tokens foram comprados antes do lançamento. Enquanto isso, os investidores permanecem otimistas em relação às blockchains menos populares e com ótimos casos de uso. O token TON subiu dois dígitos com a notícia de que o Telegram havia endossado sua rede para infraestrutura web 3.0.

TON aumenta conforme Telegram seleciona rede para web 3.0

O token TON subiu 13% na quarta-feira, quando o aplicativo de mensagens Telegram selecionou a rede para seus planos web 3.0. A integração disponibilizará a Ton Wallet para mais de 800 milhões de usuários do Telegram.

O CIO do Telegram, John Hyman, disse que a integração dará aos usuários do aplicativo direitos de propriedade digital. A rede Ton se beneficiará com o aumento da visibilidade por meio do aplicativo de mensagens. A Ton Foundation disse que uma versão de autocustódia, TON Space, será lançada para usuários do Telegram fora dos EUA. A implantação está prevista para ser concluída em novembro.

O Telegram pretendia integrar a TON já em 2019. Abandonou os planos após uma investigação da SEC alegando que oferecia títulos não registrados. Os ganhos do token acontecem à medida que os investidores buscam as menores oportunidades em um setor abalado.

Shiba Memu aproveita recursos de IA

A inteligência artificial tem sido uma área de aplicação em rápido crescimento. A IA encontrou seu caminho em novos e inovadores projetos de criptografia e blockchain. A doação de identidade e o polêmico projeto Worldcoin são apenas um deles. Mas quão boa a IA pode se tornar quando integrada a projetos de criptografia de memes?

Shiba Memu chamou a atenção dos investidores por explorar a mania da criptografia meme e a revolução da IA. Com a IA, Shiba Memu busca se tornar um projeto blockchain sustentável. O projeto pode criar seu próprio PR e se autopromover nas redes sociais. O aplicativo de IA dá ao Shiba Memu uma vantagem sobre seus pares de memes.

Shiba Memu também tem potencial para melhorar com o tempo. A IA aprende o tempo todo, dia e noite. Ele pode identificar os melhores e mais recentes trabalhos em publicidade criativa e devolvê-los muito melhor. A capacidade aumenta a sustentabilidade do projeto. Isso significa que Shiba Memu pode gerar grandes retornos de forma consistente no futuro.

Shiba Memu explodirá após ser listado?

As criptomoedas meme são as queridinhas dos investidores. Eles podem aumentar grandes margens percentuais com base no sentimento positivo. Para o lançamento de blockchains, o aumento do interesse e do entusiasmo dos investidores leva os preços a níveis sobrenaturais. Como tal, os investidores estão sempre explorando projetos de memes recém-lançados.

Após um prolongado período de silêncio, Shiba Memu poderá despertar novamente o interesse dos investidores pelas criptomoedas meme. Projetos importantes como Dogecoin e Shiba Inu permanecem moderados. Quando Shiba Memu estiver listado, o encanto dos tokens meme poderá retornar. Combinado com o frenesi da IA, a listagem de Shiba Memu pode ser um amuleto mágico, permitindo que o token exploda.

O Shiba Memu pode aumentar 1.000%?

Os memes de criptomoedas são conhecidos por se gabarem de movimentos de preço. Devido à atenção que atraem, podem subir até 50 vezes em um único dia. Como Shiba Memu está começando do zero e ainda não fez nenhum movimento, o potencial é enorme. Um aumento de preço de 1.000% é apenas uma estimativa prudente. Quando o token for listado, os aumentos podem chegar a até 50 vezes.

Por que investir no Shiba Memu hoje?

Shiba Memu está surpreendentemente em alta nos preços, mesmo na pré-venda. O preço do token aumenta todos os dias às 18h GMT.

Cada investimento feito num dia vale mais depois de 24 horas. Os investidores que comprarem o token no início da pré-venda receberão tokens com maior valor quando a pré-venda terminar. A dinâmica dos preços dá aos investidores uma vibração de meme antes mesmo de o token ser listado.

