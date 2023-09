Certik questiona a autenticidade dos tokens de bot do Telegram após o lançamento da carteira baseada em TON

A empresa de segurança Blockchain Certik alertou contra os tokens de bot do Telegram, que ganharam popularidade devido aos enormes aumentos de preços. Isso aconteceu depois que o Telegram lançou uma carteira criptografada na Open Network para dar aos usuários controle total sobre seus ativos digitais.

Os participantes do mercado aguardaram ansiosamente o lançamento para ver como a carteira autocustódica poderia impactar o uso de bots do Telegram no mercado de criptomoedas.

Tokens de bot do Telegram alertam tapete puxa aviso

Os bots de negociação de telegramas usam regras específicas para conduzir negociações em bolsas descentralizadas (DEXs). Certik alertou os usuários sobre os tokens de bot do Telegram, citando fraudes aumentadas de rug pull.

A empresa afirmou que mais de 40% desses ativos podem ser esquemas de saída. Acrescentou que a popularidade desses tokens aumentou desde 20 de julho, com ganhos de mais de 1.000%.

Certik acredita que o sucesso inicial de projetos como o UNIBOT alimenta os tokens de bot do Telegram. O preço do UNIBOT subiu aproximadamente 1.300% após sua listagem. Isso o fez atingir seu máximo histórico de US$ 90 antes de cair para um valor de US$ 74 no momento da publicação. O alt ganhou 1,59% no último dia e permaneceu no verde durante esta publicação.

Source – Coinmarketcap

Carteira de autocustódia baseada em TON do Telegram

O aviso da Certik segue o lançamento pelo Telegram de uma carteira de autocustódia baseada em TON em 13 de setembro. Conforme revelado pelo invezz.com, a mudança teve como objetivo dar aos clientes controle total sobre seus investimentos em ativos virtuais.

Como visto aqui, o TON Space atrairá 800 milhões de usuários do Telegram, o que é um grande impulso para a adoção do web3.

Identificando fraudes criptográficas do Telegram

Você pode usar algumas estratégias para identificar possíveis fraudes criptográficas do Telegram. Em primeiro lugar, os fraudadores muitas vezes se fazem passar por indivíduos conhecidos para solicitar dinheiro às suas vítimas. Em segundo lugar, fazem as pessoas entrarem em pânico com mensagens frequentes, levando a decisões emocionais.

Além disso, os golpistas não são profissionais, muitas vezes usando um inglês incorreto. Esses sinais são suficientes para dizer que algo não está certo naquele sorteio sensacionalista do Telegram.

