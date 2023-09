EUR/GBP senta e espera pela pausa agressiva do BCE

A taxa de câmbio EUR/GBP permaneceu numa faixa estreita, uma vez que os investidores refletiram sobre os números relativamente fracos do PIB do Reino Unido e se reposicionaram para a próxima decisão sobre taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE). O par estava sendo negociado em 0,8600, onde está preso desde junho.

PIB do Reino Unido e decisão do BCE

O par EUR/GBP ficou numa faixa estreita depois que o Reino Unido publicou números fracos do PIB, que abordei aqui . Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS), a economia contraiu 0,5% em julho. As métricas de produção industrial e de construção também caíram durante o mês.

Portanto, há uma grande probabilidade de que o Banco de Inglaterra (BoE) decida interromper os aumentos das taxas quando se reunir na próxima semana. Além disso, outros números económicos têm estado um pouco fracos ultimamente. Por exemplo, um relatório publicado na quinta-feira mostrou que os agentes imobiliários foram os mais pessimistas em 14 anos.

Novos aumentos das taxas por parte do Banco de Inglaterra (BoE) provavelmente levarão a mais fraqueza económica nos próximos meses.

A próxima notícia importante sobre o EUR/GBP a ser observada será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE). Os analistas não estão claros sobre o que esperar desta reunião.

Alguns observadores do mercado acreditam que o BCE decidirá aumentar as taxas de juro, uma vez que a inflação permanece acima de 5%. Por outro lado, alguns analistas e observadores do mercado esperam que o banco deixe as taxas em 3,75%.

Estes últimos analistas argumentam que mais aumentos das taxas levarão a mais desafios para a economia europeia. Por exemplo, dados recentes mostram que a liquidez e a oferta monetária na região diminuíram nos últimos meses. O impacto disto é que os bancos estão a limitar os empréstimos que oferecem.

Além disso, há sinais de que a economia irá afundar-se numa recessão. A Alemanha, a maior economia da região, já contraiu nos últimos dois trimestres consecutivos.

Análise técnica EUR/GBP

A taxa de câmbio de EUR para GBP esteve em fase de consolidação nas últimas semanas. No gráfico diário, vemos que o par encontrou um forte apoio em 0,8495, o nível mais baixo em Julho e Agosto. Também está consolidando nas médias móveis de 25 e 50 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se ligeiramente acima do ponto neutro em 50, enquanto o Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) recuou. Portanto, suspeito que o par permanecerá nesta faixa após a decisão do BCE. Os principais preços de suporte e resistência a serem observados estarão em 08495 e 0,8700.

