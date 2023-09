Previsão EUR/USD: sinal de baixa à medida que uma cruz mortal se aproxima

A taxa de câmbio EUR/USD caiu para o nível mais baixo desde 8 de junho, após a última decisão do BCE e os fortes números de vendas no varejo nos EUA. Caiu para um mínimo de 1,0676, com o índice do dólar americano (DXY) saltando acima de US$ 105.

Decisão do BCE, números de vendas no varejo nos EUA

O par EUR/USD recuou à medida que os investidores reagiram a três eventos principais. Primeiro, o Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juro em 0,25%. Empurrou-os para 4%, o nível mais elevado desde a criação do banco.

O BCE citou o facto de a inflação europeia permanecer teimosamente elevada. Como tal, a taxa era justificada, uma vez que procura trazê-la para a importante meta de 2,0%.

Ainda assim, alguns analistas estão preocupados com o impacto destes aumentos das taxas na economia europeia. Números recentes do BCE mostraram que a oferta monetária e a liquidez na região caíram para o nível mais baixo em anos.

Ao mesmo tempo, várias economias, incluindo a Alemanha, contraíram-se nos dois primeiros trimestres do ano. Estas subidas provavelmente levarão a mais fraqueza nos próximos meses.

O par EUR/USD também subiu após os fortes números de vendas no varejo nos EUA. As vendas saltaram 0,6% em agosto, enquanto as vendas principais aumentaram 0,6%. Estes números significam que os gastos dos consumidores continuam fortes, mesmo que a inflação continue elevada. Como escrevi neste artigo , a inflação do país saltou para 3,7% em agosto.

Terceiro, o par caiu à medida que os investidores reagiram ao aumento do preço do petróleo bruto. O Brent saltou para US$ 93, enquanto o WTI subiu para US$ 90. Portanto, há uma probabilidade de que o Fed também aumente as taxas na próxima semana.

Existem dois riscos principais para a economia americana. Primeiro, o UAW ameaçou iniciar uma greve que os analistas acreditam que durará semanas. Esta greve terá impacto na economia americana devido ao papel que o setor automobilístico desempenha.

Em segundo lugar, milhões de americanos voltarão a pagar as suas dívidas estudantis, o que poderá afectar o seu poder de compra.

Previsão EUR/USD

O gráfico diário mostra que a perspectiva do par EUR/USD está piorando. Já se moveu abaixo do lado inferior do canal ascendente vermelho. Mais importante ainda, ultrapassou as médias móveis de 50 e 200 dias. Os dois estão prestes a fazer uma cruz mortal, que é um dos sinais de baixa mais precisos.

Portanto, a perspectiva para o par é de baixa, com o próximo nível a observar sendo 1,0500, o nível mais baixo em 15 de março.

