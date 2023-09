Um metaverso solitário à medida que Sandbox, Decentral e usuários ativos caem

O metaverso, um dos pilares da indústria de blockchain, perdeu força nos últimos meses, à medida que o inverno criptográfico continua. A maioria das principais plataformas do metaverso viu seus usuários e seus tokens despencarem em dois dígitos. Da mesma forma, empresas como a Meta Platforms, que apostavam na indústria, reduziram as suas ambições.

Os usuários Sandbox e Decentraland caem

Decentraland e The Sandbox são os dois maiores players na indústria do metaverso. O token SAND da Sandbox tem um valor de mercado de mais de US$ 599 milhões, enquanto o MANA da Decentraland está avaliado em US$ 536 milhões. O token AXS da Axie Infinity tem valor de mercado de US$ 599 milhões. No seu auge, todos esses tokens foram avaliados em bilhões de dólares.

Dados publicados pela DappRadar mostram que o número de pessoas que utilizam estas plataformas caiu drasticamente. Por exemplo, a Decentraland teve apenas 3,86 mil Carteiras Ativas Únicas (UAW) nos últimos 30 dias, um aumento de 108% em relação ao mês anterior. O número de transações na rede aumentou 63%, para 72,80 mil, enquanto o saldo em seus contratos inteligentes caiu para US$ 15 milhões.

A atividade no Sandbox foi muito pior. O UAW caiu 26%, para 3,29 mil, enquanto o número de transações no contrato inteligente caiu 15%, para 2,79 mil. O saldo em seus contratos inteligentes também caiu para US$ 22,9 milhões.

Portanto, seria de esperar que a atividade em plataformas avaliadas em mais de US$ 500 milhões fosse superior a isso.

Enquanto isso, as tendências de NFT em Decentraland e The Sandbox não têm sido encorajadoras. Conforme mostrado abaixo, o preço mínimo dessas vendas apresenta uma tendência de queda após atingir o pico no início deste ano. O preço mínimo é definido como o preço mais baixo de um NFT em um determinado momento. Como tal, um preço mais baixo é um sinal de que a procura está um pouco limitada.

Os preços de MANA e SAND despencaram

Uma provável razão pela qual a atividade no The Sandbox e no Decentraland diminuiu é que seus tokens nativos travaram. MANA estava sendo negociado a US$ 0,28 na quinta-feira, 95% abaixo de seu máximo histórico.

Da mesma forma, o token SAND estava sendo negociado no mínimo histórico de US$ 0,28, 80% abaixo de seu máximo histórico. Portanto, a maioria das pessoas que compraram NFTs nesses ecossistemas ou ganharam recompensas viram seus valores despencarem.

Na maioria dos períodos, os aplicativos blockchain funcionam bem quando as criptomoedas estão aumentando e vice-versa. Por exemplo, o preço mínimo dos NFTs do Bored Ape Yacht Club (BAYC) caiu à medida que o Ethereum enfraqueceu. Da mesma forma, o DeFi TVL de todas as plataformas caiu quando os preços das criptomoedas caíram.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.