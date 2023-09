Avançamos para o dólar do Zimbabué: estas moedas também estão a caminhar para o abismo

O dólar do Zimbabué é conhecido como a moeda que entrou em colapso há alguns anos. Imagens dos inúteis 10 biliões de dólares do Zimbabué tornaram-se icónicas ao longo dos anos. Agora, à medida que o índice do dólar americano (DXY) e os preços do petróleo bruto recuperam, outras moedas nos mercados desenvolvidos e emergentes também estão em colapso.

O peso argentino entrou em colapso

Comecemos pela América do Sul, onde o peso argentino caiu para um mínimo histórico. A taxa de câmbio oficial USD/ARS disparou para mais de 350, enquanto a taxa do mercado negro é muito mais alta do que isso. Como eu escrevi recentemente, o peso argentino entrou em colapso após anos de impressão de moeda e inadimplência da dívida.

Infelizmente, a situação não vai melhorar tão cedo. Por um lado, o principal candidato presidencial prometeu dolarizar a economia e “queimar” o banco central. Como resultado, muitas pessoas e empresas migraram para a segurança das moedas estrangeiras antes das eleições.

Em África, a naira nigeriana caiu para um mínimo histórico de 955 no mercado negro e para 760 na taxa oficial. A economia mais populosa de África enfrenta numerosos desafios, incluindo uma inflação elevada e uma escassez de dólares. Dados publicados na sexta-feira mostraram que a inflação global subiu para 25,8% em agosto, enquanto a inflação dos alimentos subiu para 29,34%.

A inflação na Nigéria estava a aumentar mesmo antes de o governo decidir eliminar os subsídios à gasolina que existem há anos. Hoje, os nigerianos pagam cerca de 0,81 dólares por litro, o nível mais elevado alguma vez registado.

A liquidação da lira turca continua

Entretanto, na Turquia, a lira tem estado em forte queda livre ao longo dos anos. A taxa de câmbio USD/TRY foi negociada a 26,98, 412% acima do nível mais baixo de 2019. Subiu quase 2.000% nas últimas duas décadas.

O colapso da lira turca deve-se à falta de independência do Banco Central da República da Turquia (CBRT). Ao longo dos anos, o Presidente Erdogan tem insistido em taxas de juro baixas, mesmo em períodos de inflação elevada. Os dados mais recentes mostraram que a inflação global subiu para mais de 50% em Agosto.

Outras moedas que estão a caminhar para o abismo são a rupia paquistanesa, o xelim queniano e a libra libanesa. Os analistas acreditam que estas moedas poderão cair ainda mais nos próximos meses, à medida que o índice do dólar americano (DXY) salte para US$ 105 e o petróleo bruto suba para mais de US$ 90.

