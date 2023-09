O mercado de moedas meme continuou a florescer em 2023, com novos tokens alcançando listagens iniciais em DEX, enquanto outros mostraram impulso durante as pré-vendas. Os ativos temáticos permanecem lucrativos à medida que todo o mercado de criptomoedas se recupera do inverno criptográfico de 2022, prometendo ganhos impressionantes para os investidores.

Os dados analíticos do Dune mostram que o volume de negociação de tokens meme atingiu o máximo de dois anos, ao explorar níveis nunca vistos desde maio de 2021.

Embora a adesão antecipada tenha seus benefícios, identificar tokens de meme legítimos entre as vastas opções pode ser um desafio. A natureza despreocupada dos ativos tornou-os vulneráveis a fraudadores como o pump & dump.

Os golpes envolvendo tokens meme têm aumentado ultimamente. Por exemplo, uma pessoa criou 114 esquemas de tokens meme em apenas 1,5 meses (como visto aqui).

No entanto, um novo projeto, o Memeinator, tem como objetivo combater o fenômeno negativo no setor de ativos temáticos com sua missão de “capturar e destruir os memes mais fracos”. Pode não ser o seu típico token meme com promessas vazias.

Com suas inspirações nos filmes de ação dos anos 90, o Memeinator aproveita a inteligência artificial e as tecnologias blockchain para introduzir novos memes usando estatísticas do mundo real e destruir impiedosamente concorrentes fracos.

Memeinator (MMTR) – usando a IA para destruir concorrentes fracos

O Memeinator parece ter tudo o que é necessário para dominar o setor de criptomoedas meme enquanto busca atingir um limite de mercado de $1 bilhão. Capitalizando a mania dos tokens meme e a IA, o projeto se destaca em praticamente todos os aspectos.

O Memeinator é um movimento de resistência que atrai fãs de filmes de ação, apostadores especulativos e entusiastas de criptomoedas antes de assumir o mercado. Seus criadores o programaram para encontrar e destruir tokens meme mais fracos, visando limpar o setor.

O que é Memeinador

Aproveitando a tendência da IA e dos tokens meme, o Memeinator é um novo participante pronto para destruir seus concorrentes duvidosos enquanto busca a completa dominação. Ele utilizará a Open AI e a API do Twitter para cumprir suas promessas de legitimidade e utilidade, mirando a dominação do mercado.

O roteiro do Memeinator destaca como ele alcançará seus objetivos. Além de capitalizar a inteligência artificial para permanecer à frente na identificação de projetos fracos, ele tem como alvo um marketing e branding massivos para atrair audiências internacionais.

Por que o preço do Memeinator pode explodir

De fato, pode ser desafiador para os participantes encontrarem projetos de tokens meme lucrativos, considerando sua disponibilidade excepcional. Além disso, a maioria desses ativos capitaliza sobre o hype antes de enfraquecer à medida que verificações da realidade e promessas permanecem inalcançáveis.

O Memeinator se posiciona para acompanhar a tendência contínua das moedas meme, ao mesmo tempo que visa investidores interessados em retornos impressionantes de médio e longo prazo. Ao atrair o público global, desde fãs de criptomoedas até tomadores de risco modernos, o Memeinator provavelmente explodirá nas próximas sessões.

Além de suas ambições financeiras grandiosas e planos de dominar o mundo dos tokens meme, o Memeinator utiliza a IA para analisar tokens temáticos e identificar e substituir ativos de baixa qualidade. Além disso, os desenvolvedores criaram uma tokenomia que beneficiará os participantes do ecossistema e os detentores de ativos.

Além disso, os tokens meme de confiança dos analistas são os pioneiros da potencial corrida de touros no espaço criptográfico. Além de se beneficiar das repercussões em meio a uma recuperação ampla, o Memeinator ganhará um impulso impressionante à medida que o hype aumentar, criando um efeito cascata à medida que democratiza o mercado de moedas meme.

Os ativos temáticos registraram tendências de alta massivas, mesmo em meio à baixa geral do mercado. Por exemplo, o PEPE desafiou a posição ampla do mercado em abril, ao saltar 263%, apesar das dificuldades de outras criptomoedas.

Você pode conferir mais detalhes sobre o Memeinator em seu site.

