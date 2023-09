O preço das ações do Grupo Tui forma 2 padrões de baixa à medida que os ventos contrários aumentam

O preço das ações da Tui (LON: TUI) caiu para um nível recorde, tornando-se uma das ações com pior desempenho em Londres este ano. Caiu mais de 37% este ano, ficando atrás dos índices FTSE 100 e FTSE 250.

O crescimento está sendo retomado

O Grupo Tui, o maior grupo de férias europeu, está a passar por ventos contrários significativos, mesmo com o seu negócio a crescer. A empresa beneficiou da crescente procura da indústria do turismo na região, uma vez que a maioria dos países reportou um aumento nas chegadas de turistas este ano.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da empresa estão crescendo. Atendeu mais de 5,5 milhões de clientes, enquanto a taxa de ocupação da companhia aérea saltou para 93%. As suas receitas saltaram para 5,3 mil milhões de euros, enquanto os lucros antes de juros e impostos aumentaram para 169 milhões de euros.

Por segmento, o EBIT de hotéis e resultados disparou para 113 milhões de euros, enquanto os cruzeiros e Tui Musement permaneceram estáveis em 13 milhões de euros. Mais importante ainda, Tui está a trabalhar para reduzir a sua dívida total à medida que as taxas de juro sobem. Reduziu a sua dívida líquida em 1,1 mil milhões de euros, para 2,2 mil milhões de euros.

Tui está enfrentando inúmeros desafios. Como IAG e a EasyJet, regista custos mais elevados para fazer negócios à medida que o preço da energia aumenta. O Brent subiu para US$ 93, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subiu para US$ 90.

Tui prospera num período de baixos preços da energia. Por um lado, consome muito combustível para seus negócios de companhias aéreas e cruzeiros. Os preços mais elevados da energia, juntamente com o aumento das taxas de juro, têm um impacto negativo nas despesas discricionárias.

Além disso, Tui também enfrentou o desafio das interrupções de voos e do aumento da concorrência na região. Ainda assim, acredito que Tui será capaz de lidar com os ventos contrários em curso e regressar a lucros estáveis. Tui também está altamente subvalorizado, sendo negociado a um PE múltiplo de 9.

Previsão do preço das ações da Tui

O gráfico diário mostra que o preço das ações da TUI tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Este declínio fez com que caísse para o suporte principal em 493p, o nível mais baixo em maio deste ano. Ao longo do caminho, as ações formaram um padrão de copo e alça invertidos. Na análise da ação do preço, esse padrão geralmente é um sinal de que a tendência de baixa continuará.

O estoque de Tui agora está formando a seção da alça desse padrão. Também permanece abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. Também criou um pequeno padrão de cunha ascendente. Portanto, suspeito que as ações continuarão a enfrentar ventos contrários no curto prazo, com o próximo nível a observar sendo 400p.

