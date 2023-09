Bitcoin (BTC) ultrapassa US$ 27 mil em meio à volatilidade induzida pelo Fed

A decisão de quarta-feira da Reserva Federal dos EUA sobre as taxas de juro continua a ser o ponto focal, à medida que os mercados financeiros se preparam para uma semana de eventos macroeconómicos. Enquanto isso, o Bitcoin subiu acima de US$ 27 mil (pela primeira vez desde o mês passado), já que os analistas esperam uma pausa no aumento durante a decisão da taxa de quarta-feira.

Altcoins juntou-se à festa positiva, já que a capitalização geral do mercado de criptografia aumentou 1,56% no último dia, para US$ 1,08 trilhão. O Bitcoin mudou de mãos a US$ 27.387 depois de ganhar 3,08% nas últimas 24 horas.

Próxima decisão do Fed

Copy link to section

O Federal Reserve dos EUA anunciará sua decisão sobre a taxa na quarta-feira (20 de setembro). Embora a inflação de agosto tenha superado as estimativas, os analistas esperam que o Fed interrompa os aumentos das taxas esta semana. O FeWatch, que analisa possíveis alterações nas taxas de juros por parte do banco central, mostra 99% de chance de pausa.

Embora os jogadores possam ter precificado aumentos nas taxas, as leituras mais altas da inflação da semana passada podem influenciar a decisão do Fed. Isso pode aumentar a volatilidade do mercado nas próximas duas semanas.

Save

Os Estados Unidos têm como meta a faixa de taxas de 5,25% a 5,5%. Em junho, as projeções do Fed indicavam que a taxa média subiria para 5,625% em 2023. Alguns analistas acreditam que a decisão de quarta-feira seria um salto agressivo, já que o banco central teria outra opção de aumentar antes do final do ano.

Embora o FedWatch presuma que a Reserva Federal manterá as taxas inalteradas, os intervenientes no mercado acompanharão de perto as próximas projecções económicas do FOMC e o subsequente discurso de Jerome Powell. Além disso, continua a ser crucial testemunhar o próximo movimento do Banco do Japão.

A pressão sobre as taxas de juros provavelmente diminuirá até 2024, à medida que o governo federal potencialmente lançar cortes. Em junho, as autoridades previram uma taxa média de 4,625% no quarto trimestre do próximo ano. Os ativos de risco e o Bitcoin florescerão em meio a cortes nas taxas.

Save