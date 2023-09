Índice Nasdaq 100: visão turva antes da decisão da taxa do Fed

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O índice Nasdaq 100 entrou em fase de consolidação nas últimas semanas, à medida que o inverno das ações continua. O índice estava sendo negociado a US$ 15.257 na segunda-feira, onde esteve durante todo o mês. Caiu mais de 3,52% em relação ao nível mais alto deste ano.

Reserva Federal à frente

O índice Nasdaq 100 começou bem o ano e já saltou mais de 40% este ano. Recentemente, no entanto, o índice – juntamente com o S&P 500 e o Dow Jones – manteve-se numa faixa estreita.

Existem algumas razões para isso. Por exemplo, há sinais de que a economia chinesa está a abrandar. Os números económicos recentes levantaram dúvidas sobre se a China atingirá a sua meta de uma taxa de crescimento de 5% este ano.

A China é um país importante para as ações americanas devido ao volume de comércio entre os dois países. A maioria das empresas de tecnologia como Tesla, Apple e Nvidia têm ligações profundas no país.

Em segundo lugar, o índice Nasdaq 100 tem enfrentado dificuldades à medida que o entusiasmo pela Inteligência Artificial (IA) diminui. As ações de alguns dos maiores beneficiários da indústria de IA, como Nvidia, Microsoft e C3.ai, recuaram recentemente.

Terceiro, existem preocupações sobre o aumento das taxas de juro nos EUA. As taxas subiram para entre 5,25% e 5,50%, o nível mais alto em mais de duas décadas. Na maioria dos períodos, o índice Nasdaq 100, de alta tecnologia, fica atrás em períodos de taxas altas.

O principal catalisador para o índice Nasdaq 100 será a próxima decisão do Fed. Economistas consultados pela Reuters acreditam que o Fed decidirá deixar as taxas intactas entre 5,25% e 5,50%. Se isso acontecer, a pausa será agressiva, uma vez que o banco insistirá em novos aumentos no futuro.

O índice também reagirá à greve em curso do UAW. Os sinais de que isso se prolongará por mais tempo levarão a mais pressão sobre os principais índices dos EUA. Muitos constituintes do Nasdaq 100 têm ligações com os três grandes fabricantes.

Previsão do índice Nasdaq 100

No gráfico diário, vemos que o índice Nasdaq 100, de alta tecnologia, movimentou-se lateralmente nos últimos dias. Sua tentativa de recuperação depois de cair para US$ 14.563 em 18 de agosto vacilou em US$ 15.600. O índice permanece acima das médias móveis de 50 e 25 dias.

Ele também está tentando formar um padrão de topo duplo em US$ 15.934, o nível mais alto em 19 de julho. Portanto, a perspectiva para o índice Nasdaq 100 é neutra com viés de baixa. Um movimento acima da resistência chave em US$ 15.590 levará a mais ganhos para US$ 15.934.

Por outro lado, uma queda abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias apontará para mais desvantagens para US$ 14.563.

