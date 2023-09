Perspectiva Dogecoin (DOGE): ameaça de baixa se aproxima em meio ao declínio do apoio da comunidade

O preço do Dogecoin apresenta uma perspectiva um tanto indecisa à medida que o sentimento de baixa se aproxima, deixando os entusiastas se perguntando o que o token meme líder pode apresentar na próxima sessão.

A última queda no mercado de criptografia enviou ondas de choque pela comunidade Dogecoin, à medida que o alt rompeu um piso de suporte crucial que historicamente desencadeou comícios de recuperação. O desenvolvimento levantou preocupações sobre quedas contínuas de preços, mas ações recentes mostram que o DOGE pode estar se preparando para um novo aumento.

Por exemplo, o altcoin garantiu suporte em US$ 0,06. Isso catalisou uma ligeira recuperação na manhã de segunda-feira (uma vez que beneficiou da melhoria dos sentimentos no mercado alargado) antes de recuar.

A volatilidade contínua do mercado deixou Dogecoin em US$ 0,061801 até o momento, indicando uma queda de 1% em 24 horas. DOGE perdeu 0,6% nos últimos sete dias.

Ameaça de baixa iminente

Embora as recentes ações de preços possam ser impressionantes, Dogecoin permanece suscetível a possíveis pressões de venda. O token meme pode testemunhar um impulso de baixa se os vendedores dominarem em torno da área de valor de US$ 0,064. Isso pode acolher uma queda de 10% no preço, empurrando Dogecoin para US$ 0,057.

O criador do DOGE, Billy Markus, respondeu a um usuário destacando o enfraquecimento do envolvimento da comunidade, afirmando:

“A comunidade está morta, na minha opinião, há mais de um ano, as pessoas mais ativas apenas fazem drama e atacam as pessoas”.

Além disso, Dogecoin luta com utilidade. Apesar de ser o principal token meme (US$ 8,7 bilhões em valor de mercado), o DOGE continua sendo uma moeda digital pura, sem outros casos de uso substanciais. O apoio de indivíduos proeminentes como Elon Musk ajudou o projeto a crescer por meio de conversas no X (antigo Twitter).

Apesar de sua impressionante participação de mercado, a fraca economia de tokens do Dogecoin (como o fornecimento infinito de tokens) limita seu crescimento a longo prazo. Os desenvolvedores do DOGE terão que encontrar maneiras de reduzir as atuais moedas de 141B em circulação para garantir a escassez para o aumento da demanda e possíveis aumentos de preços no futuro.

A comunidade de criptomoedas tem especulado sobre a integração do X DOGE para pagamentos na plataforma líder de mídia social. Além disso, a plataforma de negociação Robinhood adicionou Dogecoin à sua carteira web3 de autocustódia recentemente. Tais desenvolvimentos podem fazer com que o Dogecoin ganhe apelo institucional, traduzindo-se em um crescimento explosivo.

