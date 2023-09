Uma capitalização de mercado de US$ 14 bilhões para o mercado de moedas meme hoje é impressionante para um setor que estava perto de US$ 0 antes do último ciclo de alta entrar em ação. O volume diário de negociação varia acima de US$ 390 milhões, com Dogecoin, Shiba Inu e Pepe no topo das paradas.

Procurando chegar ao topo está o Memeinator, uma nova moeda meme que não hesitará em aniquilar todos os mais fracos enquanto molda o futuro do mundo das moedas meme. Esta nova era chega através do “Dia do Julgamento”, a pré-venda do Memeinator que está agora a apenas nove dias de distância.

Especificamente, a missão começa quando a moeda nativa MMTR for lançada em 27 de setembro.

“Dia do Julgamento” chega ao mundo dos memes

Retornar do futuro para limpar a bagunça criada por projetos fraudulentos que buscam se beneficiar da tração vista nos últimos anos é a missão declarada do Memeinator. Embora alavanque a mania dos memes que trouxe DOGE, SHIB e PEPE para onde estão hoje, o objetivo é superá-los em meio ao domínio total.

Antes que isso aconteça, serão os pequenos tokens que cairão primeiro, à medida que uma inteligência artificial ajuda o “exterminador” a mirar em meio a um valor de mercado alvo de US$ 1 bilhão. À frente disso, há uma pré-venda altamente antecipada que os fãs do Terminator 2, entusiastas de criptografia e caçadores de joias podem acessar aqui.

O que é Memeinator?

Memeinator é uma moeda meme projetada para trazer mais à sua comunidade do que apenas o hype que impulsionou muitas das listagens atuais no mercado de memes. Prometendo uma economia simbólica alimentada por MMTR e aproveitando a IA, os detentores terão mais em termos de plataforma dominante, incluindo um jogo.

Conforme observado no roteiro do projeto, o foco será livrar o mercado de tudo o que é inútil em termos de ofertas de memes. Além da tecnologia blockchain, o Memeinator aproveitará a IA por meio da API do Twitter e da tecnologia OpenAI. Estas são plataformas de trabalho que aumentam o apelo do Memeinator como um projeto focado em cumprir metas realistas, em vez de preparar o mercado com tanto para não entregar nada.

O MMTR é um token ERC-20 com um fornecimento total de 1 bilhão – 62,5% dos quais foram alocados para pré-venda. Os investidores terão a oportunidade de comprar MMTR em 29 etapas quando a venda for lançada em 27 de setembro.

Por enquanto, os primeiros interessados estão se inscrevendo na lista de espera através do site oficial.

Vale a pena comprar o Memeinator hoje?

O próprio mercado de criptomoedas está recebendo muita atenção hoje, com a entrada de grandes players do mercado de investimentos no espaço, o que está gerando um otimismo renovado. À medida que o sentimento cresce em torno da aprovação eventual de ETFs de criptomoedas para o mercado dos EUA, uma cascata de interesse tem fluído para o mercado de moedas meme. No entanto, o principal catalisador para as moedas meme ainda são os retornos impressionantes testemunhados quando moedas como Pepe (PEPE) entram no mercado.

Muitos memes de baixa capitalização dispararam junto com o PEPE, atingindo o pico em abril e maio com vários ganhos de três dígitos. O Memeinator, que já mostra sinais de uma trajetória semelhante à de Pepe, pode superar os rivais, já que os analistas preveem um novo mercado em alta para o setor.

Com a IA fazendo o trabalho pesado de marketing do MMTR por meio da análise de sentimento, um ambiente viral poderia ver o token subir ao topo. A pré-venda oferece aos primeiros investidores a oportunidade de adicionar suas posições, com potencial para obter retornos surpreendentes.

Isso não se resume apenas ao que o Memeinator oferece, mas também à tração esperada da criptografia e da IA – duas narrativas fortes no mundo dos investimentos hoje.

Você pode saber mais sobre o projeto e a pré-venda nos canais de mídia social e no site do Memeinator.

