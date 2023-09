ETF SPDR Gold Trust (GLD) se aproxima de um preço chave enquanto a dívida dos EUA atinge US$ 33 trilhões

O preço do ETF SPDR Gold Trust (GLD) saltou mais de 0,60% na segunda-feira, à medida que os traders se reposicionavam para a próxima decisão do Federal Reserve. A ação estava sendo negociada a US$ 180, alguns pontos acima da semana passada.

Decisão do Federal Reserve adiante

Copy link to section

O SPDR Gold Trust é o maior ETF focado em ouro do mundo. De acordo com seu site, o fundo detém mais de 880 toneladas de ouro, avaliadas em mais de US$ 54,4 bilhões.

O fundo oferece a melhor abordagem para os investidores alocarem fundos em ouro sem realizar entregas físicas. Como tal, uma vez que as suas participações são em ouro, o preço reage aos movimentos diários do metal.

O ouro está reagindo a vários eventos macro. Em primeiro lugar, existe uma tendência contínua de desdolarização, onde países como a China, a Arábia Saudita e a Rússia estão a reduzir a sua exposição ao dólar. A Arábia Saudita e a China reduziram as suas participações no Tesouro dos EUA para o nível mais baixo em anos.

Save

Estes países estão a reagir à decisão do governo dos EUA de sancionar o banco central russo no início da guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, estão a reagir à crescente dívida dos EUA. Os dados mais recentes mostram que a dívida pública ultrapassou os 3 biliões de dólares na segunda-feira e os analistas acreditam que a tendência continuará.

Suspeito que a dívida aumentará para mais de 50 biliões de dólares nos próximos anos. Como tal, existem preocupações sobre se os EUA conseguirão pagar a sua dívida no futuro à medida que as taxas de juro sobem.

O próximo catalisador importante para o SPDR Gold Shares Trust será a decisão do Fed. Os economistas acreditam que o Fed decidirá manter as taxas de juro inalteradas na próxima reunião.

Um risco importante para o ouro é que o índice do dólar americano (DXY) tenha atingido o nível mais alto em anos. Alguns investidores recorreram a fundos líquidos do mercado monetário (MMF) em dólares americanos, que rendem mais de 5,50%.

Previsão do preço das ações do ETF GLD

Copy link to section

Save

O SPDR Gold Trust tem estado em uma situação difícil nos últimos meses. Ele caiu do máximo acumulado no ano de US$ 191,06 em maio para os atuais US$ 180. O fundo formou um padrão triangular simétrico mostrado em preto. Também está oscilando nas médias móveis de 25 e 50 dias.

Mais importante ainda, o padrão triangular está se aproximando do seu nível de confluência, o que significa que um rompimento ou colapso está prestes a acontecer. Portanto, os principais níveis de suporte e resistência a serem observados serão em US$ 174,80 (mínimo de 21 de agosto) e US$ 191,06 (máximo acumulado no ano).

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.