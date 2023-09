Previsão USD/CHF: sinal antes das decisões sobre taxas do Fed e do SNB

A taxa de câmbio USD/CHF tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Estava sendo negociado a 0,8955, o nível mais alto desde 6 de julho. Ele saltou mais de 4,8% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Decisão do SNB e do Federal Reserve

O par USD/CHF estará em destaque nas próximas semanas, à medida que os investidores reflectem sobre o aumento dos preços do petróleo e a próxima decisão da Reserva Federal e do Banco Nacional Suíço (SNB). Os dois bancos entregarão suas decisões na quarta e quinta-feira, respectivamente.

Estas reuniões ocorrem num momento importante para a economia global. Num relatório divulgado na terça-feira, a OCDE, um clube de países ricos, alertou que a economia continuará a desacelerar este ano.

Ao mesmo tempo, o preço do petróleo bruto tem apresentado uma forte tendência de alta. O Brent, referência global, disparou para US$ 95, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) passou para mais de US$ 93. Portanto, existe a probabilidade de que a recente queda da inflação diminua nos próximos meses.

Os economistas esperam que o Fed diverja do Banco Central Europeu (BCE), que aumentou as taxas em 0,25% na semana passada. Como escrevi aqui , os analistas acreditam que o Fed decidirá manter as taxas inalteradas e apontará para mais aumentos no futuro.

Dados publicados na semana passada mostraram que a inflação nos EUA recuperou em Agosto. Precisamente, a taxa saltou para 3,7% em agosto, após subir para 3,2% no mês anterior.

O Banco Nacional Suíço, por outro lado, também deverá aumentar mais uma vez as taxas de juro. Os economistas precificaram um aumento de 0,25%, o que os levará a um máximo plurianual de 2%. A inflação suíça situou-se em 1,5% em Agosto.

Análise técnica USD/CHF

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para CHF tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Ele disparou de um mínimo de 0,8548 em julho para quase 0,900. Ao saltar, o par subiu acima do importante nível de resistência em 0,8816, o nível mais baixo em 4 de maio.

O par formou um canal ascendente mostrado em laranja. Também ultrapassou o nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Além disso, o par subiu acima das médias móveis exponenciais (MME) de 50 e 100 dias.

Portanto, a perspectiva para o par é de alta, com o próximo nível chave a ser observado no ponto de retração de 38,2% em 0,9200. A alternativa é onde o par USD/CHF recua e testa novamente o suporte em 0,8816.

