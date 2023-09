A Índia emerge como o segundo maior mercado de criptografia do mundo, apesar dos altos impostos

O relatório Chainalysis mostra a Ásia Central e do Sul e a Oceânica (CSAO) como um dos principais centros de criptomoedas do mundo. Enquanto isso, a Índia emergiu como o segundo maior mercado de ativos digitais em volume de transações.

A Índia administrou transações criptográficas no valor de aproximadamente US$ 268,9 bilhões entre julho de 2022 e julho de 2023. O país lidera o mercado de criptografia CSAO, apesar das altas taxas de impostos.

A crescente adoção de criptografia na Índia, apesar dos altos impostos

A Índia testemunha o aumento da adoção de criptomoedas apesar dos altos impostos, contrariando as tendências mundiais. O governo introduziu um imposto sobre ganhos criptográficos de 30% e uma tributação de 1% sobre todas as transações de ativos digitais.

Além disso, a Índia está no topo da classificação em protocolos NFT, protocolos de empréstimo, trocas centralizadas e uso de trocas descentralizadas. O entusiasmo do mercado permanece elevado, mesmo quando as empresas locais enfrentam desafios fiscais.

A implementação fiscal desigual pode estar a desafiar as trocas locais indianas no que diz respeito à concorrência. Embora os reguladores pretendam que todas as entidades que operam na Índia recolham impostos, a maioria das empresas internacionais não consegue satisfazer esta questão.

Isso fez com que muitos players indianos se concentrassem em plataformas de investimento intercontinentais. O tráfego da web indiano para bolsas globais aumentou imediatamente depois que o governo introduziu o imposto deduzido na fonte (TDS) em julho de 2022.

As leituras sublinharam os benefícios da aplicação de regras em todas as plataformas que operam em qualquer país. Não fazer isso pode levar a um ambiente que prejudica as empresas locais de criptografia. No entanto, estas questões não deterioraram a procura por criptografia na Índia.

Marco regulatório da CSAO

Os legisladores da CSAO estão procurando maneiras de garantir uma regulamentação inclusiva para proteger os investidores e, ao mesmo tempo, estimular a nascente indústria de criptografia. Por exemplo, a Autoridade Monetária de Hong Kong alertou contra o uso indevido do termo “bancos” por entidades criptográficas ao descrever suas ofertas.

O florescente mercado de ativos digitais da Índia sublinha como as criptomoedas podem ser dinâmicas e adaptar-se às condições e necessidades locais, consolidando assim a sua posição no futuro das finanças.

