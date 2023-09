Filecoin FVM DeFi TVL sobe para registrar conforme o preço da FIL recua

O ecossistema Filecoin está indo bem, mesmo enquanto o inverno criptográfico continua. Os dados mais recentes mostram que os fluxos de máquinas virtuais Filecoin (FVM) atingiram um nível recorde nos últimos meses.

Dados do DeFi Llama mostram que o valor total bloqueado (TVL) no ecossistema subiu para mais de US$ 82 milhões. Em termos de FIL, os dados mostram que o TVL saltou para mais de 24 milhões de FIL nos últimos meses.

O maior player no FVM é o GLIF Pools Infinity, cujo TVL saltou para mais de US$ 27,5 milhões. Outros grandes players do ecossistema são STFIL, THemis Pro, MineFi, SFT Protocol e Filet Finance. Oito das plataformas FVM têm um TVL de mais de US$ 1 milhão.

Em números, mais de 2.600 detentores de tokens depositaram no GLIF e mais de 2 milhões depositaram no stFil. Todo esse crescimento ajudou a tornar a Filecoin Virtual Machine o 32º maior player na indústria DeFi. É maior que plataformas como Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph e Aptos.

Para começar, o Filecoin é um dos maiores disruptores na indústria de blockchain. A rede usa uma estratégia descentralizada para perturbar a indústria de armazenamento de arquivos. Qualquer pessoa com um computador pode fornecer armazenamento e ganhar dinheiro.

Filecoin tem expandido suas capacidades nos últimos meses. Por exemplo, Filecoin Virtual Machine é uma plataforma que permite aos desenvolvedores construir aplicativos descentralizados de qualidade (dApps) que aproveitam seus recursos de armazenamento.

Além disso, os desenvolvedores também lançaram o Filecoin Web Services (FWS), um conjunto de produtos que ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos. Alguns desses produtos são contêineres e Kubernetes. O objetivo é permitir que o Filecoin se torne uma alternativa viável ao AWS e ao Microsoft Azure.

Ainda assim, o preço do Filecoin permaneceu sob pressão, apesar destas conquistas. A FIL estava sendo negociada a US$ 3,37, mais de 64% em relação ao nível mais alto deste ano.

