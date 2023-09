SEC promete um caminho difícil para entidades criptográficas que ousem contornar as regulamentações

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos tem reprimido os ativos digitais, entrando com ações contra a Coinbase e a Binance por violações da lei. Enquanto isso, o funcionário da SEC, David Hirsch, prometeu mais escrutínio durante o Securities Enforcement Forum Central, em 19 de setembro.

Isso significa que o mercado deve se preparar para mais possíveis cobranças, visando outros participantes do setor, à medida que o regulador confirma mais criminosos no setor.

SEC visa mais infratores

David Hirsch, chefe da Crypto Assets & Cyber Unit da agência, afirmou que mais entidades de criptomoeda, além da Binance e da Coinbase, violaram a lei. A SEC processou as principais bolsas por venderem títulos não registrados.

Enquanto isso, o funcionário sugeriu futuras repressões por parte da comissão, visando o setor criptográfico mais amplo.

O escritório de Hirsch tem como alvo empresas de criptografia que violam regulamentações financeiras, enfatizando que a agência tinha diversas entidades em seu radar. Os participantes do mercado podem esperar mais cobranças do regulador nos próximos tempos.

Hirsch confirmou as possibilidades de reprimir os intermediários do mercado, tais como bolsas, agências de compensação, negociantes e corretores que não cumpram as regras relacionadas com o registo.

Além disso, a SEC tem como alvo o florescente setor de finanças descentralizadas (DeFi). Embora a maioria dessas plataformas afirme focar na descentralização, Hirsch afirmou que rotular projetos com a etiqueta DeFi não os torna invisíveis para a comissão.

Além disso, as atividades de fraude direcionadas às plataformas DeFi aumentaram recentemente. Por exemplo, invezz.comrelatou que o protocolo do site de finanças descentralizadas Zunami perdeu cerca de US$ 2,1 milhões após um hack massivo em agosto.

Chances de a SEC vencer seus processos

No entanto, o responsável reconheceu que a comissão enfrenta muitos litígios, o que limita os seus limites. A SEC enfrentou diversas acusações enquanto seus alvos apresentavam petições e ações judiciais contra o regulador.

Twitter Screenshot

Os entusiastas da criptografia criticaram a agência por sua abordagem regulatória pouco clara, com muitos afirmando que a SEC está ameaçando o mercado de criptografia. Além disso, empresas, bolsas e firmas estão constantemente derrotando a agência.

Além disso, como visto aqui, o juiz negou o acesso do regulador ao software da Binance US em meio ao processo em andamento.

