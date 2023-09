USD/TRY: Lira turca dorme e espera pelas decisões do Fed e da CBRT

A taxa de câmbio USD/TRY estava em fase de consolidação, enquanto os comerciantes aguardavam a próxima decisão sobre as taxas de juros do Fed e do CBRT. O par estava sendo negociado em 27, alguns pontos abaixo de seu máximo histórico. Ele saltou mais de 46% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Decisões CBRT e Fed

Copy link to section

O par USD/TRY estará em destaque enquanto o Federal Reserve e o CBRT tomarem suas decisões sobre taxas de juros. A visão consensual é que o Fed manterá as taxas inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Também apontará para pelo menos mais um aumento ainda este ano.

O Fed está lidando com sinais confusos. A inflação aumentou acentuadamente nos últimos meses, ajudada pelo aumento dos preços do petróleo bruto. O Brent saltou para US$ 95 e há sinais de que poderá chegar a US$ 100. Os analistas do Goldman Sachs acreditam que há mais vantagens.

Ao mesmo tempo, milhões de americanos estão programados para reiniciar os pagamentos dos seus empréstimos estudantis. Além disso, há um longo engarrafamento no Canal do Panamá, enquanto os trabalhadores da indústria automobilística estão em greve sem fim à vista. Portanto, a pausa será necessária para que o banco avalie o estado da economia.

Save

A taxa de câmbio USD/TRY também reagirá à próximadecisão da CBRT. A maioria dos economistas espera que o banco continue a aumentar as taxas na próxima reunião. Ele subirá de 25% para 30%, valor superior ao mínimo de maio de 8,50%.

A CBRT tem aumentado as taxas nos últimos meses numa tentativa de combater a inflação. Dados recentes mostraram que a inflação ao consumidor global saltou para quase 50% em Agosto. Taxas de juro mais elevadas ajudam a reduzir a inflação, reduzindo a procura e tornando o dinheiro mais atrativo.

Análise técnica USD/TRY

Copy link to section

Save

A lira turca está em queda livre há anos e agora é negociada perto do seu mínimo histórico de 27,26. O par permanece acima de todas as médias móveis e encontrou um forte ponto de resistência em seu máximo histórico. Mais importante ainda, não reagiu às ações passadas do CBRT e do Fed.

Portanto, a perspectiva para o par é neutra com viés de alta. O próximo nível chave a observar será o nível psicológico de 28. O cenário alternativo é onde o par cai para o nível psicológico de 26.

Save