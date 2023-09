As criptomoedas de memes são uma força a ser reconhecida. Mesmo em um mercado de baixa prolongada, o tamanho do mercado atingiu o seu pico em dois anos em 2023. Em 23 de agosto, a negociação cumulativa de memes atingiu incríveis $36 bilhões. Adivinhe só? Isso representa um salto a partir de um mercado que valia quase $0 em 2020. E se a sua suposição for tão boa quanto a minha, o mercado de tokens de memes só tende a melhorar. Memeinator (MMTR) entra neste mercado com uma convicção sólida. No entanto, ao contrário de seus predecessores, o Memeinator é futurista, tendo vindo de volta de 2077. Como tal, ele entende o que os memes precisam para sobreviver quando o mercado separa o joio do trigo. Nós cobrimos esses detalhes 7 dias antes da abertura da pré-venda e deciframos por que a lista de espera está crescendo.

O que é Memeinator?

Em 27 de setembro, o mundo receberá um projeto criptográfico liderado por inteligência artificial idealista e de ponta. O token Memeinator (MMTR) fará sua estreia no mercado e enfrentará rivais que dormiram por tempo demais.

O Memeinator é um token que busca aproveitar a mania dos memes e da inteligência artificial para se destacar entre seus rivais mais fracos. Como já vimos no passado, alguns memes se tornaram sensações de um dia, mas não conseguiram sustentar o momento. O Memeinator utiliza a inteligência artificial para enfrentar concorrentes que não correspondem à expectativa ou não oferecem uma perspectiva futurista.

Sob o slogan “A sobrevivência do seu meme não depende de você. Depende de mim”, chegou a hora do Memeinator. O projeto investirá pesadamente em branding, permitindo que ele seja o centro das conversas online. Este é um passo sério para cumprir sua promessa de meme e se tornar viral e poderoso.

Qual é a proposta de valor do Memeinator?

Com mais de 1.000 inscrições nos primeiros 20 minutos do site entrar no ar, o Memeinator conquistou o coração de muitos. Isso é apenas uma amostra do que se pode esperar durante a pré-venda de 29 etapas e após o lançamento do token. Ao analisar o whitepaper do projeto, há muito a esperar desse projeto de inteligência artificial.

O Memeinator não é completamente hostil, como este texto pode sugerir. A camada de inteligência artificial pode introduzir novos tokens de memes de alta qualidade no jogo. Dessa forma, o projeto tem uma utilidade real ao mostrar ao mundo o que significam memes de qualidade.

O Memeinator também aproveitará a tecnologia existente e de ponta para o benefício de sua comunidade. Ela usará a API do Twitter e OpenAI para atingir seus objetivos e criar utilidade em torno dos produtos existentes.

Além disso, um jogo do Memeinator após a pré-venda acrescenta um elemento emocionante ao que poderia ser um projeto de meme verdadeiramente avassalador. O épico jogo apresentará batalhas caóticas em que os jogadores enfrentarão memes inimigos em uma variedade de combates. O jogo não apenas amplia a utilidade do projeto, mas também pode aumentar a base de usuários e desbloquear o valor do MMTR.

Quão atraente é o investimento no Memeinator?

Quando você pensa em moedas de meme, alguns nomes poderosos sempre vêm à mente. Você pode pensar no Dogecoin, que começou como uma piada, mas agora está entre as 10 principais criptomoedas. Ou, pode se encantar com os ganhos de mais de 10.000 vezes obtidos pelo $PEPE, que causaram ondas em todo o setor de memes.

O que os ganhos do Dogecoin e do PEPE significam é que o espaço dos memes tem uma grande oportunidade. Seguindo o exemplo de seus predecessores e impulsionando-o com um ângulo de inteligência artificial, o Memeinator poderia ser uma chance imperdível. A listagem de um token tão poderoso poderia criar bilionários da noite para o dia e torná-lo um nome de meme conhecido em todos os lares. Na verdade, a equipe do Memeinator busca uma capitalização de mercado de $1 bilhão e a listagem nas principais exchanges.

Para os investidores iniciais, um preço inicial de $0,01 é um negócio imperdível para um token que será avaliado em $0,0485 no final da pré-venda. Isso significa que o investimento terá valorizado incríveis 132% mesmo antes de ser lançado nas exchanges.

