O preço da Jasmy Coin aumenta à medida que os contratos em aberto e a relação longa / curta aumentam

O preço da Jasmy Coin desafiou a gravidade na quinta-feira, à medida que as preocupações sobre o hawkish Federal Reserve continuavam. A moeda de pequena capitalização saltou para US$ 0,0038, o nível mais alto desde 9 de setembro. Subiu mesmo com o preço do Bitcoin recuando abaixo de US$ 27.000 e as ações americanas e europeias recuando.

Não está claro por que o token Jasmy se recuperou na sexta-feira, mesmo com as preocupações sobre o agressivo Fed permanecendo. Na decisão de quarta-feira, o banco decidiu manter as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. No entanto, a pausa agressiva foi seguida por um gráfico de pontos que previa outro aumento das taxas ainda este ano.

Uma análise dos mercados futuros mostrou que as posições em aberto de Jasmy saltaram para mais de US$ 9,25 milhões, o nível mais alto desde 14 de agosto. Aumentou quase 80% nas últimas 24 horas. A maior parte desse interesse veio da Binance, seguida por Bybit, Bitget e Kraken.

Save

Interesses em aberto de Jasmy

Save

Os contratos em aberto de futuros são uma métrica importante no mercado financeiro, uma vez que refletem o número de contratos futuros detidos pelos traders. Esses contratos não foram fechados, expirados ou exercidos. Juros futuros mais elevados são algo otimista para criptomoedas e outros ativos.

Para começar, os contratos futuros são derivados financeiros onde as pessoas concordam em comprar ou vender um ativo numa data futura definida por um preço definido. A diferença entre futuros e opções é que nas opções, os traders não têm a obrigação de continuar a negociar.

Outra coisa positiva para Jasmy é que sua relação compra/venda tem aumentado. A relação caiu para 0,583 na terça-feira e agora saltou para 0,9186. Isso significa que mais investidores estão comprados na moeda.

Save

Proporção Jasmy longo/curto

Save