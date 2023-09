O preço do Immutable (IMX) dispara em meio ao aumento do acúmulo das carteiras Upbit

O mercado de criptomoedas está fervilhando de entusiasmo à medida que o preço do Imutável (IMX) continua sua ascensão meteórica. O IMX atingiu recentemente uma alta diária de US$ 0,7614, deixando investidores e traders observando ansiosamente os gráficos em antecipação a ganhos adicionais. Este aumento impressionante no valor do IMX pode ser em grande parte atribuído ao acúmulo de tokens IMX nas carteiras Upbit, uma tendência que está cativando a atenção da comunidade criptográfica.

Upbit, uma das principais bolsas de criptomoedas, tornou-se um ponto focal para o acúmulo de tokens IMX. Notavelmente, tanto os investidores individuais como os intervenientes institucionais estão a depositar ativamente IMX nas suas carteiras Upbit, alimentando ainda mais a recuperação da criptomoeda.

Aumento da atividade de token imutável (IMX)

Um tweet recente da LookOnChain destaca o papel significativo que as carteiras Upbit estão desempenhando no fenômeno de acumulação IMX. Esse aumento no interesse se reflete nos dados fornecidos no tweet, que mostram o número crescente de tokens IMX sendo depositados nas carteiras Upbit. Como resultado, o valor da IMX disparou, atraindo tanto traders como investidores.

1/ The price of $IMX skyrocketed by 35% today.



We noticed that #Upbit wallets were accumulating $IMX.



And investors/institutions were depositing $IMX to exchanges after the price increase. pic.twitter.com/brWNourpoi — Lookonchain (@lookonchain) September 21, 2023

No entanto, o aumento no preço da IMX não é apenas resultado da procura orgânica e do interesse. WuBlockchain, uma fonte respeitável no setor de criptomoedas, lançou luz sobre outro aspecto crítico desse aumento – a manipulação de preços por comerciantes coreanos. De acordo com dados do etherscan, observou-se que os comerciantes coreanos estão participando ativamente na manipulação do preço do IMX, o que contribuiu para o seu forte aumento.

Hoje, impressionantes 10,95 milhões de tokens IMX, equivalentes a US$ 8,1 milhões, fluíram para a Upbit de várias outras exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, OKX, Bybit, Cryptocom, Gate e muito mais. Este influxo de tokens de diferentes bolsas ilustra o esforço concertado dos comerciantes para tirar partido da disparidade de preços entre plataformas e aproveitá-la em seu benefício.

À medida que o token IMX continua sua alta e atrai a atenção de traders e investidores, a comunidade criptográfica monitorará de perto a situação. A interação entre o acúmulo de carteiras Upbit, a manipulação de preços pelos comerciantes e o sentimento geral do mercado provavelmente continuará a moldar a trajetória de preços da IMX nos próximos dias e semanas.

