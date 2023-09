Preço do Ethereum sob pressão enquanto o fundador Vitalik Buterin movimenta mais tokens Ether

O fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, continua movimentando tokens Ether, potencialmente para venda. Os dados do Etherscan mostram que a carteira Vb 2 da Vitarik transferiu 278 Ether para ox3F62 em três transações. Enquanto isso, isso pressionou o altcoin líder à medida que os ursos prosperavam.

O endereço moveu 200, depois 68 e 10 tokens Ether. A última transferência de tokens de Vitalik para bolsas levantou preocupações entre os investidores, prejudicando as recuperações previstas da ETH.

Recentemente, Buterin enviou 300 Ether (no valor de aproximadamente US$ 493 mil) para a exchange Kraken. Além disso, Lookonchain revelou que um investidor endinheirado (baleias) depositou 30.000 Ether (no valor de cerca de US$ 50 milhões) na KuCoin, Binance e OKX esta semana.

Geralmente, o movimento simbólico das baleias Buterin e Ethereum catalisa quedas de preços na ETH. Embora as razões por trás dessas transferências sejam desconhecidas, alguns acreditam que Buterin está se preparando para vender. Isso provocaria quedas significativas nos preços da altcoin.

Perspectiva de preço Ethereum

Os touros do Ethereum tentam se recuperar após o último movimento do ETH abaixo de US$ 1,6 mil. O alt foi negociado a US$ 1.595,99 até o momento, ganhando 0,48% no dia anterior. O amplo mercado de criptografia notou uma queda na noite de quarta-feira em resposta à negação do pedido da Binance para encerrar o processo da SEC.

Ethereum exibe baixa e os touros devem ultrapassar US$ 1.666 para evitar quedas iminentes de preços. Os gráficos diários mostram que a última subida do Ether foi revertida após atingir esse obstáculo na linha de tendência, tornando-o uma zona de resistência significativa.

Além disso, o obstáculo orientou a correção contínua do ativo nos últimos dois meses. Isso mostra que o Ethereum pode cair ainda mais antes de possíveis picos.

Source – TradingView

A oferta aérea na resistência da linha de tendência mencionada indica um declínio potencial no preço do Ether. O Ethereum caiu cerca de 3,8% nas últimas 72 horas, confirmando uma postura de baixa. A falha em reverter essa trajetória pode desencadear uma queda de 4% em direção ao piso de suporte de US$ 1.460.

Os entusiastas do Ether podem ter que observar as ações e desenvolvimentos do Bitcoin no espaço financeiro mais amplo para determinar a futura posição direcional do Ethereum.

