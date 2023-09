A solução camada 2 da Coinbase Base ganha maior tração e ultrapassa Solana em TVL

A solução de escalonamento de camada 2 baseada em Ethereum da Coinbase, Base, viu seu valor total bloqueado disparar rapidamente desde seu lançamento em agosto. Depois de ultrapassar Cardano e Cronos, as estatísticas do DeFiLlama mostram que Base subiu para ultrapassar Solana.

O valor total bloqueado da Base aumentou para cerca de US$ 370,29 milhões, enquanto o declínio mensal de 9,64% de Solana coloca seu TVL em US$ 310,43 milhões até o momento. Além disso, o aumento da Base colocou-a acima de rivais como Cardano. Kava, Pulsechain e Cronos.

Troca descentralizada (DEX) Aerodome possui ativos digitais no valor de US$ 97,83 milhões, tornando-o o principal projeto da Base. Um site social descentralizado, friend.tech, segue com US$ 36,53 milhões, enquanto a rede cross-chain Stargate vem em terceiro, com US$ 24 milhões em ativos bloqueados.

A bolsa Aedrome, lançada em 28 de agosto, permite que indivíduos ganhem moedas AERO quando contribuem para a liquidez. O projeto atraiu entusiastas até 31 de agosto, com arrecadação de US$ 150 milhões naquele dia. Seu TVL continuou a subir para US$ 200 milhões em 2 de setembro, antes de cair cerca de 50% em relação aos picos.

Base atraindo stablecoins

A Base viu cerca de 115.993.548 USDC depositados em seu contrato inteligente, representando 27,2% dos ativos da plataforma. Além disso, o Ether embalado da Coinbase (CBETH) constitui 10% do TVL. A solução de escalonamento de camada 2 tem cerca de 60 mil usuários ativos e hospeda 123 protocolos.

A Base continua muito atrás dos projetos líderes. Por exemplo, Polygon tem cerca de US$ 780 milhões em TVL. Ethereum continua a ser o líder nesta frente, com mais de US$ 21,1 bilhões bloqueados em seus contratos inteligentes.

Compreendendo a base da Coinbase

Base é uma solução de escalonamento de camada 2 baseada no blockchain Ethereum. A Coinbase colaborou com o Optimism para lançar o Base para garantir uma plataforma econômica, amigável ao criador e segura para a construção de aplicativos on-chain.

Compatível com a carteira Coinbase e todas as carteiras EVM, a Base tem vários casos de uso, incluindo trocas de tokens, lançamento de DAOs, pontes de tokens, fornecimento de liquidez e aplicativos de pagamento.

